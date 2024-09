© Foto: Swen Pförtner/dpa pool/dpa



In Wolfsburg sorgt eine einschneidende Entscheidung von Volkswagen für Aufsehen: Der Konzern verschärft seine Sparmaßnahmen und zieht erstmals in seiner Geschichte die Schließung von Werken in Deutschland in Erwägung.Nach Thyssenkrupp scheint der nächste deutsche Traditionskonzern ans Eingemachte zu gehen. Sollte Volkswagen Werke in Deutschland schließen, dann wäre das sicherlich mit einem großen Stellenabbau verbunden. Die Gewerkschaft IG Metall bringt sich schon in Stellung, der Betriebsrat läuft bereits Sturm. Sehen wir in Wolfsburg eine ähnliche Eskalation wie in Essen und wie wird die Aktie darauf reagieren? Das VW seine Sparziele nicht erreicht, dass pfiffen die Spatzen schon in der …