Berlin (ots) -AVM auf der IFA 2024- Optimal in das FRITZ!-Heimnetz integriert- Mehr für Glasfaser: neue FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 5690 und FRITZ!Box 4690- Neue FRITZ!Box 6860 5G - zu Hause mit schnellstem Mobilfunk surfen- Starkes WLAN: zwei FRITZ!Repeater für Wi-Fi 7, neue FRITZ!Mesh Sets Wi-Fi 6- Premiere: mit FRITZ!Smart Energy 250 den Stromverbrauch optimieren- FRITZ!OS 8: mehr Überblick und Komfort im HeimnetzDer europäische Kommunikationsspezialist AVM präsentiert sich auf der IFA 2024 mit einem neuen Messestand in Halle 10.2 und vielen Innovationen für Glasfaser, 5G, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und Smart Home. AVM erweitert das Glasfaserportfolio und stellt neue Modelle vor: Mit der FRITZ!Box 5690 XGS für schnelle Anschlüsse mit 10 GBit/s, der FRITZ!Box 5690, die lichtschnelle Performance für GPON und AON erzielt, und dem flexiblen WLAN-Router FRITZ!Box 4690 haben Anwender zusammen mit dem Spitzenmodell FRITZ!Box 5690 Pro eine große Auswahl um schnell und zukunftssicher über Glasfaser zu surfen. Alle Modelle unterstützen die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 und die von FRITZ!Box bekannt hohe Ausstattung für vernetzte Anwendungen im Haushalt und Home Office.Zu Hause blitzschnell über 5G-Mobilfunk surfen und streamen - das ermöglicht die neue FRITZ!Box 6860 5G für den Innen- und Außeneinsatz. Das Fixed-Wireless-Access-Produkt unterstützt 5G (NSA, SA) sowie LTE und erreicht Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s. Ausgestattet mit starkem WLAN Mesh nach Wi-Fi-6-Standard kann sie die Daten auch drahtlos im Haus verteilen. Zusätzlich verfügt sie über eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen.Reichweitenstarkes WLAN ist ein weiteres zentrales IFA-Thema bei AVM. Mit dem FRITZ!Repeater 2400 W7 und dem FRITZ!Repeater 1200 W7 stellt das Berliner Unternehmen erstmals neue WLAN-Mesh-Repeater vor, die Wi-Fi 7 unterstützen. Jede Wohnumgebung hat ihre eigenen Anforderungen an Reichweite - über mehrere Etagen, dicke Wände, verwinkelte Zimmer. Genau für diesen Bedarf erweitert AVM das WLAN-Mesh-Angebot mit dem neuen FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 und dem FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6. Sie lassen sich ganz einfach mit einer FRITZ!Box oder einem anderen Router verbinden und vergrößern das WLAN.Neues auch bei Smart Home: AVM stellt einen neuen Stromsensor, FRITZ!Smart Energy 250 vor, mit dem Anwender ihren Energieverbrauch monitoren und optimieren können. Außerdem heißt FRITZ!DECT künftig FRITZ!Smart. Die bekannten smarten Produkte für Energie, Wärme, Licht und Steuerung erhalten neue Namen, ansonsten bleibt alles typisch FRITZ!: ausgereifte Technik, hoher Komfort, einfache Bedienung und kostenlose Updates. Alle FRITZ!Smart-Produkte sowie ein Showcase für den Standard Matter sind in der Smart-Home-Area auf dem Stand zu sehen. AVM zeigt auch die mehr als 60 Neuerungen und Verbesserungen von FRITZ!OS 8. Das kommende Update für alle aktuellen Produkte bietet mehr Komfort und Überblick und sorgt für einen stabilen und sicheren Einsatz.In zwei weiteren Presseinformationen stellen wir die geplanten FRITZ!-Produkte ausführlicher vor und geben einen Überblick über das FRITZ!Smart-Portfolio:zur PI Produktdetails (https://avm.de/pi-ifa-2024-produkte)zur PI Smart Home (https://avm.de/pi-ifa-2024-smart-home)Zur Presseinformation der IFA-Hauptmeldung: avm.de/pi-ifa-2024