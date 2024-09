Nieder-Olm (ots) -"Gesundheit ist das Wichtigste". Eine Aussage, der immer mehr Menschen uneingeschränkt zustimmen würden. Das Bedürfnis nach einem ausgewogenen und bewussten Lebensstil wächst stetig. Nicht nur die sogenannten "Baby Boomer", auch der überwiegende Teil der Millennials bewertet die eigene physische als auch die mentale Gesundheit als beste Basis, um sich zufrieden und glücklich fühlen zu können. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, einen gesunden Lebensstil inmitten des turbulenten Alltags zu pflegen.Eigentlich ist es ganz einfach. Hier drei unkomplizierte Tipps für den Einstieg:1. Schnelle, gesunde Küche: Keine Zeit zum Kochen? Säfte und Smoothies sind einfache Alternativen, um mehr Obst und Gemüse in die Ernährung zu integrieren - gesund und lecker ohne großen Aufwand.2. Gutes Körpergefühl: Wenn man sich nicht wohlfühlt, hilft es, sich bewusst etwas Gutes zu tun. Ein Lächeln im Spiegel, das Lieblingsoutfit, ein kleines Wellness-Ritual - all das kann die Stimmung heben.3. Erholungspausen: Pausen und ausreichend Schlaf sind entscheidend für das eigene Wohlbefinden. Plane Auszeiten fest ein, um den Akku wieder aufzuladen.Das Wichtigste: Dranbleiben - denn gute Gewohnheiten kommen nicht von heute auf morgen. Unterstützung und Motivation von außen sind dabei eine wertvolle Hilfe und auch kleine Schritte können Großes bewirken.Für zusätzliche Unterstützung sorgen die neuen ALL-IN-ONE Produkte von hohes C in den dreiverschiedenen Sorten EVERYDAY, RELOAD und BEAUTY. Sie decken unterschiedliche Bedürfnisse ab und sind natürlich ohne Zuckerzusatz und Süßungsmittel. Die drei Begleiter von hohes C enthalten viele relevante Vitamine, teilweise Mineralien und leckere Fruchtsäfte. Somit ist alles drin für dich in nur einem Glas (1) - perfekt, wenn es hoch her geht.Also, worauf wartest du noch? HEUTE ist der perfekte Tag für deinen Start in einen gesünderen Alltag!(1) Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Eine ausgewogene und gesunde Lebensweise werden empfohlen.Mehr Infos zu hohes C gibt es unter:www.hohesc.dewww.instagram.com/hohescwww.facebook.com/hoheschohes C Immun Update auf WhatsApp (WhatsApp-Kanaleinladung (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaDYIom4IBhBobrFmC3R))Pressekontakt:Eckes-Granini Deutschland GmbHChristina Denbrock, Birgit EmdeLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmE-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comKlenk & Hoursch AGKaiser-Wilhelm-Str. 50 / 20355 HamburgFranziska HeberleE-Mail: franziska.heberle@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/5856471