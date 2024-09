München (ots) -Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer prognostizieren laut einer aktuellen Studie des Spezialversicherers Hiscox einige Herausforderungen für ihr Hobby in der Zukunft: Neben strengeren gesetzlichen Anforderungen (31,8 %) und einem möglichen Verlust des Sonderstatus (25,8 %) gehen auch 16,8 % davon aus, dass die gesellschaftliche Akzeptanz insgesamt für die klassischen Fahrzeuge mittel- bis langfristig sinken wird - insbesondere angesichts von Umweltdiskussionen.Trotz dieser erwarteten Herausforderungen blicken einige Oldtimer-Enthusiastinnen und -Enthusiasten auch optimistisch in die Zukunft: Beispielweise erwarten viele Befragte, dass Oldtimer im Ansehen (20,2 %) und im Wert (40,1 %) steigen werden. Dieser Optimismus trägt dazu bei, dass die Nutzung von Oldtimern trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage stabil bleibt. Nur eine Minderheit fährt ihr Fahrzeug weniger (14,5 %) oder aktuell gar nicht mehr (9,5 %). Mehr als die Hälfte der Besitzerinnen und Besitzer nutzt ihren Klassiker hingegen nicht anders als früher (51,4 %)."Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer sind natürlich auch von wirtschaftlichen Entwicklungen wie steigenden Benzin- oder Werkstattpreisen betroffen",erklärt Alina Sucker-Kastl, Underwriting Manager Art & Private Clients bei Hiscox und zuständig für die Versicherung von Oldtimern. "Trotzdem stellen wir fest, dass die Oldtimer-Fans an ihrem Hobby festhalten und nur wenige Abstriche machen, weil sie mit ihren Klassikern vor allem einen hohen emotionalen Wert verbinden. Da Oldtimer anderen Risiken ausgesetzt sind als moderne Fahrzeuge, ist eine abgestimmte Versicherung essenziell, um diesen emotional wertvollen Besitz zu schützen."Über die Studie:Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das Marktforschungsunternehmen Civey Anfang 2024 in einer repräsentativen Umfrage 2.000 Oldtimer-Besitzer und -Besitzerinnen verschiedener Altersgruppen ab 18 Jahren aus ganz Deutschland zu ihren Oldtimern, deren Absicherung und aktuellen Trends.Weitere Informationen finden Sie online unter: https://www.hiscox.de/research/oldtimer-umfrage/Pressekontakt:HiscoxLeo MolatoreBernhard-Wicki-Str. 380636 München+49 (0) 89 54 58 01 566leo.molatore@hiscox.comFür weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:LHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 720187 224hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/5856496