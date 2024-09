Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4), ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, unter Druck. Kein leichter Auftritt für den CFO der Noratis, Herrn André Speth , auf dem Equity Forum. Wieso? Bekannte Stichworte Anleihenfälligkeit mit notwendiger Restrukturierung, Hauptaktionär will "nicht mehr", Immobilienkrise liess Transaktionen im Noratis-Segment zum Erliegen kommen - mit fallenden Preisen. Unsicherheit, ESG-Wirkungen und hohe Zinsen machen die Preise "kaputt", so dass Verkäufe nur zu geringen Preisen möglich sind. Noratis versucht kleinteilig an Einzelkäufer von Wohnungen zu ...

