ams Osram meldet den Abschluss des Verkaufs ihrer Sparte "Passive Optische Komponenten" an Focuslight Technologies. Den Verkaufspreis beziffert das Unternehmen aus dem österreichischen Premstätten auf rund 45 Millionen Euro in bar. Übertragen werden unter anderem Gebäude und Anlagen in Singapur und der Schweiz sowie Einrichtungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...