Bonn (www.anleihencheck.de) - In der ersten Jahreshälfte verharrte der EUR/USD-Wechselkurs in der engsten Handelsspanne in einem Halbjahr seit Einführung des EUR, so die Analysten von Postbank Research.Nach der Zinssenkung durch die EZB im Juni hätten einige Marktteilnehmer bereits weitere Zinssenkungen ab Juli eingepreist. Allerdings hätten die Kommentare mehrerer EZB-Gouverneure darauf verwiesen, dass Zinssenkungen eher vierteljährlich erfolgen sollten - erst recht nachdem die Inflation unmittelbar vor der EZB-Sitzung im Juni erneut leicht zugelegt habe. ...

