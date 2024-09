© Foto: Seth Wenig - AP/dpa



Die in der Eurozone im August auf 2,2 Prozent gesunkene Inflation täuscht leicht, dürfte den "Tauben" im EZB-Rat aber Auftrieb geben. Für die USA sind Analysten nicht ganz so optimistisch.Der Rückgang der Inflation ist hauptsächlich auf die stark gesunkenen Energiepreise (-3 Prozent) zurückzuführen, während insbesondere im Dienstleistungssektor (4,2 Prozent) weiterhin deutlicher Preisdruck besteht. Die EZB könnte daher nach Einschätzung der Analysten von der DZ Bank am 12. September eine vorsichtige Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent vornehmen. Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sprach sich ebenfalls für einen behutsamen geldpolitischen Kurs aus. Die UBS schließt sich der …