Autel Europe, ein Pionier auf dem Gebiet der Energielösungen, präsentierte auf der International Charging Network Conference (ICNC) 2024, die vom 31. August bis 3. September in Berlin stattfand, stolz seinen neuesten Durchbruch. Die Veranstaltung brachte die wichtigsten Interessenvertreter der EV-Ladeindustrie zusammen und diente als erstklassige Plattform, um die neuesten Trends und technologischen Fortschritte zu erkunden, die die Zukunft der nachhaltigen Mobilität prägen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240902919925/de/

Mr. Cai delivers a compelling speech on 480kW All-in-One DC Charger. (Photo: Business Wire)

Am 2. September hielt Ting Cai, CEO von Autel Europe, eine Grundsatzrede, die die Aufmerksamkeit von Branchenführern und Teilnehmern gleichermaßen auf sich zog. Während seiner Rede stellte Herr Cai die neue Generation von Autel Maxichargern vor, darunter das revolutionäre 480kW All-in-One DC-Ladegerät. Dieses hochmoderne Ladegerät wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen des Marktes für Elektrofahrzeuge gerecht zu werden, indem es eine beispiellose Effizienz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bietet.

Die Maxicharger der neuen Generation sind mit der Intelligent Matrix Technologie ausgestattet und das Power Modul kann flexibel konfiguriert werden. Diese innovative Funktion sorgt für kontinuierlichen Betrieb und optimale Leistung, indem sie die Last auf mehrere Module verteilt und so die Zuverlässigkeit und Effizienz erhöht. Das 480kW All-in-One DC-Ladegerät wird den Standard für schnelle und ultraschnelle EV-Ladelösungen neu definieren und Autel an die Spitze der Branche bringen.

"Wir waren begeistert, unsere neuesten Entwicklungen auf der ICNC 2024 vorzustellen", sagte Ting Cai. "Die neue Generation der Maxicharger stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Ladetechnologie dar und bietet eine noch nie dagewesene Leistung und Zuverlässigkeit. Mit unserem 480kW All-in-One DC-Ladegerät verschiebt Autel die Grenzen dessen, was in der EV-Ladeindustrie möglich ist."

Die Teilnahme von Autel am ICNC 2024 unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Innovation und Nachhaltigkeit im EV-Ökosystem voranzutreiben. Die Teilnehmer der Konferenz hatten die Gelegenheit, sich mit dem Expertenteam von Autel auszutauschen und die gesamte Palette der Produkte und Lösungen zu erkunden, die den Übergang zur Elektromobilität beschleunigen sollen.

Besuchen Sie https://autelenergy.eu für weitere Informationen über die neuesten Innovationen von Autel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240902919925/de/

Contacts:

Jiaqi Liu jiaqi.liu@autel.com