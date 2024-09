Meme-Coin-Sparte in der Bredouille - Kann dieses Meme-Coin-Staking-Programm etwas ändern?

Ein Blick auf die aktuellen Kurse der großen Meme-Coins zeigt kein schönes Bild für die Anleger: Alle Kryptowährungen mit humoristischem Unterton mussten in der letzten Woche teilweise große Verluste verzeichnen und sogar mitunter über 20 Prozent an Kurseinbrüchen hinnehmen.

Dies dürfte einerseits an der ohnehin schlechten Marktstimmung liegen, andererseits auch an fehlenden Anreizen. Dies möchte jetzt allerdings das noch junge Projekt Crypto All-Stars ändern, denn die Entwickler hinter dem $STARS-Token bieten eine Staking-Plattform, die sich uneingeschränkt auf Meme-Token spezialisiert und in Zukunft sogar das eigene Angebot ausbauen möchte.

Meme-Coins verlieren signifikant an Wert

Aktuell befindet sich die gesamte Meme-Coin-Sparte in einer bearishen Phase. Das wird vor allem dann klar, wenn die Entwicklung der gesamten Marktkapitalisierung dieser Krypto-Szene betrachtet wird: Noch im März 2024 lag der Gesamtwert aller Meme-Token bei über 67 Milliarden US-Dollar, doch mittlerweile ist diese Kennzahl auf unter 38 Milliarden US-Dollar geschrumpft.

Alleine in der letzten Woche musste Dogecoin - der größte und älteste Meme-Coin der Welt - einen Verlust von 5,42 Prozent hinnehmen. Shiba Inu, der aktuell zweitgrößte Meme-Token, verlor sogar 6,54 Prozent an Wert und der Pepe Coin sogar 10,72 Prozent. Am stärksten traf es in der Top 10 der Meme-Coins FLOKI: Der Ethereum-Meme-Coin durchlebte in den letzten sieben Tagen eine Kurskorrektur von über 22 Prozent (siehe Chart unten) und ist damit der größte Verlierer der Sparte.

Der FLOKI Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Zwar konnten die meisten Meme-Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden merkliche Kursgewinne erzielen, doch liegen alle Coins weiterhin im roten Bereich bei einem Blick auf den Wochenkurs. Auch die Prognose für die kommenden Wochen zeigt sich im bearishen Bereich, denn solange Bitcoin nicht starke Kursgewinne verzeichnen kann, ist es unwahrscheinlich, dass die Meme-Coin-Sparte starke Zuflüsse erhalten wird. Viele Anleger verhalten sich derzeit entsprechend verhalten und abwartend und hoffen darauf, dass die Federal Reserve - die Notenbank der USA - Mitte September wie erwartet den Leitzins reduziert. Dies könnte nämlich der gesamten Krypto-Branche einen Schub verleihen und die allgemeine Liquidität am Finanzmarkt erhöhen.

Bis dahin könnte allerdings ein junges Krypto-Projekt die Aufmerksamkeit weiterer Investoren auf sich ziehen: Crypto All-Stars ($STARS) befindet sich erst seit kurzer Zeit im Presale, schafft es jedoch, mit einer spannenden Idee die Meme-Coin-Sparte erneut zu beleben. Denn das Projekt setzt auf eine Möglichkeit, mit den eigenen Meme-Coin-Anlagen weitere Renditen zu erzielen.

Erste Million fast erreicht: Vorverkauf von Crypto All-Stars ein voller Erfolg

Vor allem das MemeVault Ökosystem dürfte für viele der aktuellen Investoren der Grund sein, warum Crypto All-Stars auch langfristig ein wichtiger Bestandteil der Krypto-Welt bleiben könnte. Dahinter steht nämlich ein Staking-Programm, das sich speziell auf Meme-Coins spezialisiert hat: Nutzer der Plattform können einfach einen von derzeit elf unterstützten Meme-Token auswählen und diesen zu einer festen Rendite anlegen.

Zu den unterstützten Kryptowährungen zählen unter anderem Dogecoin, Shiba Inu, PEPE oder FLOKI. Das offizielle Whitepaper verrät zudem, dass nach dem Launch der Plattform auch weitere Meme-Coin-Staking-Programme implementiert werden sollen, um so alle wichtigen Token abzudecken. Die Staking-Belohnungen selbst werden übrigens im nativen $STARS-Token ausgezahlt.

Da sich das Projekt derzeit noch in der Presale-Phase befindet, ist die Staking-Plattform selbst bislang nicht zugänglich. Allerdings gibt es bereits ein Presale-Staking-Angebot für den $STARS-Token: Frühzeitige Anleger haben hier die Möglichkeit, erste Gewinne mit ihren im Vorverkauf erworbenen Token zu erzielen. Aktuell liegt hier die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 1.528 Prozent. So sollen über die nächsten zwei Jahre hinweg ganze 25 Prozent aller $STARS-Token nur über das Presale-Staking ausgezahlt werden.

Es kann sich also durchaus lohnen, bereits jetzt einen Blick auf das Crypto All-Stars Projekt zu werfen und zu überprüfen, ob das Konzept zur eigenen Anlagestrategie passt. Denn je früher investiert wird, desto niedriger ist der $STARS-Preis und desto länger kann von der hohen APY profitiert werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.