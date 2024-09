3. September 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSX-V: CKG, OTCQX: CHPGF) ("Chesapeake" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es ICP Securities Inc. ("ICP") damit beauftragt hat, gemäß den Bestimmungen und Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Gesetzen automatisierte Market-Making-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich der Verwendung des eigenen Algorithmus ICP Premium. Das Unternehmen zahlt an ICP eine Gebühr in Höhe von 7.500 CAD zzgl. anwendbarer Steuern pro Monat, die monatlich im Voraus zu entrichten ist. Das Abkommen zwischen dem Unternehmen und ICP weist eine Laufzeit von zunächst vier Monaten (die "anfängliche Laufzeit") auf, die am 9. September 2024 beginnt und sich automatisch um jeweils einen Monat verlängert (jeweils eine "zusätzliche Laufzeit"), solange keine der Vertragsparteien mindestens 30 Tage vor dem Ende der anfänglichen Laufzeit bzw. einer zusätzlichen Laufzeit schriftlich kündigt. Das Abkommen enthält keine Leistungsfaktoren und es werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen in Zusammenhang mit der Beauftragung gewährt. ICP ist weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt, könnte jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP ist vom Unternehmen unabhängig. Das Market-Making von ICP wird in erster Linie dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage bei den Aktien des Unternehmens zu korrigieren. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die ihm beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und kein Dritter stellt Gelder oder Wertpapiere für das Market-Making zur Verfügung.

Über ICP Securities Inc.

ICP Securities Inc. (ICP) ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händlermitglied, das auf automatisiertes Market-Making und die Bereitstellung von Liquidität spezialisiert ist und über einen eigenen Market-Making-Algorithmus, ICP Premium, verfügt, der die Liquidität und die Kursqualität verbessert. ICP wurde im Jahr 2023 mit Schwerpunktlegung auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und setzt seine eigene Technologie ein, um einem breiten Spektrum von öffentlichen Ausgebern und institutionellen Investoren qualitativ hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienstleistungen zu bieten. ICP ist ein kanadischen Privatunternehmen mit einer starken Eigentümerstruktur.

Über Chesapeake

Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake Gold Corp. ist das Metates-Projekt ("Metates") im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika[i] mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel "Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I" vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 23. Februar 2023.

#_ednref1 "Mexico's biggest undeveloped gold deposits." Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.

