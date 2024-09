NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Nicholas Green führte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Anlageideen im Kapitalgütersektor für den Rest des Jahres auf. Siemens Energy bleibe seine wichtigste negative Empfehlung. Für den Energietechnikkonzern erhöhte er zwar bedeutend seine Erwartung an die Sparte Gas & Power, dem stünden aber die gesenkten Prognosen für die Windkraft-Tochter Gamesa gegenüber./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 05:05 / UTC



