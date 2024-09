EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Standort bietet aus einer Hand Prozessentwicklung, cGMP-Herstellung sowie ergänzende analytische und regulatorische Unterstützung für LV-Vektoren an Stevenage, UK und Laupheim, 3. September 2024 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, einschließlich Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs), gab heute den Ausbau seines Dienstleistungsangebots am Standort für neuartige Therapien in Stevenage, Großbritannien, bekannt. Eine neue Toolbox für die Herstellung lentiviraler Vektoren (LVV) ergänzt ab sofort die bereits bestehenden Dienstleistungen im Bereich der Adeno-assoziierte viralen Vektoren (AVV). Damit bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Lösungen im Markt für neuartige Therapien an. Mit zunehmenden Forschungsaktivitäten und positiven klinischen Ergebnissen in einem breiten Feld therapeutischer Anwendungen gewinnen lentivirale Vektoren im Bereich der neuartigen Therapien zunehmend an Bedeutung. Gentransfer mit LVVs wird bereits zur Behandlung verschiedener genetischer Erkrankungen wie der Beta-Thalassämie eingesetzt. Lentivirale Vektoren werden außerdem verwendet, um T-Zellen durch die Einführung von Genen zu modifizieren und so eine Immunantwort gegen Krebszellen auszulösen. [1] Durch die Erweiterung seines Portfolios um die LVV-Herstellung hat Rentschler Biopharma sich bestens aufgestellt, um den wachsenden Bedarf von Kunden, die LLVs für die Genmodulation oder Zelltherapien zur Entwicklung neuer Therapien nutzen, zu bedienen. Christiane Bardroff, Chief Operating Officer von Rentschler Biopharma, sagte: "In unseren 50 Jahren als führendes biopharmazeutisches CDMO haben wir uns stets von unserer Vision leiten lassen: Medizin vorantreiben, um Leben zu schützen. Gemeinsam. Unsere Investition in den Zell- und Gentherapiesektor war strategisch zunächst auf adeno-assoziierte virale Vektoren ausgerichtet. So konnten wir unsere Entwicklungs- und Produktions-Expertise sowie Branchenerfahrung einbringen und Innovatoren, die in diesem sich schnell entwickelnden Bereich tätig sind, mit passgenauen Services unterstützen. Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir auf diese Erfolge aufbauen und unser Dienstleistungsangebot um lentivirale Vektoren erweitern können. Als Unternehmen sind wir immer bestrebt, unser Portfolio weiterzuentwickeln, um die Gesundheit und die Lebensqualität von schwerkranken Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern." Das Center of Excellence für neuartige Therapien von Rentschler Biopharma unterstützt mit maßgeschneiderten Lösungen seine Kunden dabei, ihre Entwicklungsprogramme mit viralen Vektoren in jeder Phase schnell voranzutreiben und bietet hierfür innovative und lizenzfreie Toolboxen sowohl für AAVs als auch für LVVs an. Kunden profitieren zudem von Rentschler Biopharmas lizenzfreier, proprietärer HEK293-Zelllinie, die zusätzliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Entwicklung von neuartigen Therapien ermöglicht. Rentschler Biopharma bringt eine breite Erfahrungs- und Erfolgsbilanz in seine Kundenbeziehungen ein, die 2023 dazu führte, dass fast 25 % der neu von der FDA zugelassenen Biopharmazeutika unter Mitwirkung von Rentschler Biopharma entstanden. Dr. Robert Panting, General Manager des Geschäftsbereichs ATMP bei Rentschler Biopharma, fügte hinzu: "Mit unserer neuen Toolbox zur Herstellung lentiviraler Vektoren unterstreichen wir unser Versprechen, innovative Lösungen bereitzustellen, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre viralen Vektorprogramme - von der präklinischen und klinischen Entwicklung bis zur Marktreife - voranzutreiben. Indem wir die LVV-Prozessentwicklung und -Produktion in unser Serviceportfolio integriert haben können wir den Markt noch besser bedienen. Auf diese Weise werden wir den Bedürfnissen des globalen Sektors für neuartige Therapien gerecht, der sich schnell und dynamisch entwickelt." Über Rentschler Biopharma SE Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeitern, mit Hauptsitz in Laupheim, Deutschland, und Standorten in Milford, MA, USA, und Stevenage, Großbritannien. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn . Kontakt: Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com



Medienfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com .

