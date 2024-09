Vorstandswechsel bei SAP

Innerhalb des SAP-Vorstands kommt es erneut zu Veränderungen. Ein führendes Vorstandsmitglied hat seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er in einer vergangenen Firmenveranstaltung unangemessenes Verhalten zeigte. Er entschuldigte sich für sein Handeln und übernahm die volle Verantwortung. Das Unternehmen und der Sprecher machten keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats dankte dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied für seine bedeutenden Leistungen und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Dieser Rücktritt folgt auf mehrere Wechsel im Vorstand des DAX-Konzerns in letzter Zeit, was Unruhe stiften könnte.

SAP-Aktie im Fokus der Anleger

Im XETRA-Handel verzeichnete die SAP-Aktie kürzlich einen Rückgang von 0,8 Prozent [...]

