XRP-Experte: "Hammer Candlestick" könnte Preisausbruch einläuten

Der XRP-Experte "EGRAG CRYPTO" mit über 57.000 Followern auf X hat ein Muster im XRP-Chart entdeckt, das auf einen bevorstehenden enormen Kursanstieg hindeuten könnte. Aktuell zeigt sich XRP mit einer 24-Stunden-Steigerung von 1,53 Prozent, und über die letzten 30 Tage erreichte der Coin eine Steigerung von 7,05 Prozent.

Bullish Hammer Candlestick

Hinter dem Bullish Hammer Candlestick verbirgt sich ein Muster der Chartanalyse. Dieses entsteht, wenn der Schlusskurs einer Periode nahe dem Eröffnungskurs liegt, jedoch während dieser Periode ein tieferer Preis erreicht wurde. Im Falle von XRP betrachtet der Experte hier den monatlichen Zeitraum.

Bullischer Hammer Candelstick, Quelle: https://finanzwissen.de/trading/technische-analyse/chartanalyse/candlestick/hammer/

Die Chartkerze ähnelt dabei einem Hammer: Der Körper der Kerze ist klein, während der untere Schatten (die "Lunte") sehr lang ist. Dies zeigt im Chartverlauf an, dass es während der Periode einen starken Verkaufsdruck gab, der jedoch von den Käufern aufgefangen wurde. Dies geht üblicherweise mit einer Trendumkehr einher, was im Falle von XRP also einen Ausbruch nach oben bedeuten könnte.

Historische Wiederholung

Zur Veranschaulichung der Möglichkeiten verweist der Experte auf vergangene Hammer Candlesticks. Laut seiner Grafik lag der Preis nach der ersten Monatskerze um rund 750 Prozent höher. Auch bei Kerze Nummer 22 gab es eine entsprechende Musterbildung, die einen Anstieg von 40 Prozent zur Folge hatte. Ein noch größerer Ausschlag wurde mit der Kerze Nummer 42 beobachtet, bei der ein Preisausbruch von über 43.000 Prozent verzeichnet wurde. Zuletzt brachte die Kerze Nummer 96 einen Anstieg des XRP-Preises um rund 80 Prozent.

Aktuelle Kerze zeigt Wiederholung des Musters

Nun zeigt auch die aktuelle Kerze, Nummer 133, dieses Muster. Der Experte stellt die These auf, dass der Kurs um bis zu 2.400 Prozent steigen könnte, was ein Ziel von 17 US-Dollar bedeuten würde. Zweifellos wären hierfür die geeigneten Marktbedingungen notwendig, wie etwa der schon lange erwartete Bullrun im gesamten Krypto-Bereich.

XRP Candle 133 !!!!!



Historical data reveals 4 distinct Bullish Hammer Candle Stick formations:



Candle 1

Candle 22

Candle 42

Candle 96

Candle 133 (Current)



The price appreciation following these Bullish Hammer Candles on a monthly basis has been remarkable:

… pic.twitter.com/hhrHC4Bsul - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 2, 2024

Gegenstimmen aus der Community

Auch zu dieser Analyse gibt es Gegenwind aus der Community. Selbst viele XRP-Anhänger glauben eher nicht an einen derart sprunghaften Anstieg um mehrere tausend Prozent. Als Antwort auf den Post äußert sich ein XRP-Anhänger, dass schon der Durchbruch der 1-Dollar-Marke einen Anstieg in Richtung 4 US-Dollar bringen könnte.

Das wäre aus seiner Sicht bereits ein äußerst bullisches Szenario für die Währung. Gerade bei Betrachtung der dafür nötigen Marktkapitalisierung wird diese These unterstützt. Um etwa den Anstieg auf 4 US-Dollar zu erreichen, müsste die Marktkapitalisierung von derzeit gut 32 Milliarden US-Dollar auf über 225 Milliarden US-Dollar steigen. Dies erfordert eine enorme Kapitalmenge im aktuellen Marktumfeld.

Deutlich einfacher ist es hier, durch das Handeln mit einem neuen Memecoin solche Steigerungsraten zu erreichen. Gerade in den volatilen Anfangszeiten nutzen Trader gerne die Schwankungen und Anstiege, um entsprechende Gewinne aus ICOs zu generieren. Bereits morgen Abend startet ein vielversprechender Kandidat, der mit aktuell 3,2 Millionen US-Dollar an Fundingsumme eine mehr als interessante Ausgangslage bietet.

Hier zum neuen Multi-Chain-Memecoin-Projekt.

Neue Coins bringen Potential

Der neue Base Dawgz Token ($DAWGZ) spielt mit seinem viralen Ansatz gleich mehrere Narrative im aktuellen Kryptomarkt an. Einerseits bindet er den beliebten Shiba Inu als Maskottchen des neuen Projekts mit ein. Das zweite Element ist die Verbindung zur Ethereum Layer-2-Blockchain Base, weshalb der Hund als Base Jumper dargestellt wird. Auch wenn damit Base als Haupt-Blockchain gewählt wurde, integrieren die Entwickler über die Technologie von Portal Bridge und Wormhole die Möglichkeit, den neuen Token auch nativ auf Solana, Ethereum, BNB Smart Chain und Avalanche zu traden.

Auch die bekannte Plattform 99 Bitcoins zeigt in ihrem aktuellen Video, welches enorme Potenzial hinter dem Projekt steckt. Die Experten erwarten einen enormen Anstieg des Preises nach dem Launch, was vor allem den Vorverkaufsinvestoren zugutekommen wird.

Wer mittelfristig in das Projekt investieren möchte, kann auch das Staking in Betracht ziehen. Mit einer aktuellen APY von 710 Prozent bietet das Projekt interessante Anreize - immerhin sind dies fast 2 Prozent Verzinsung täglich. Sieben Tage nach dem Launch können die Token sowie die Renditen aus dem Staking dann auf der offiziellen Website geclaimt und auf den dezentralen Börsen gehandelt werden.

Hier noch Base Dawgz Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.