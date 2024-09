Marburg (ots) -Die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser in Deutschland (GKinD) verleiht der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Marburg unter Leitung von Prof. Dr. Stefanie Weber erneut das Qualitätssiegel "Ausgezeichnet. FÜR KINDER."Das Gütesiegel "Ausgezeichnet. FÜR KINDER 2024-2025" erfordert eine Vielzahl von Qualitätsmerkmalen für die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen und steht damit für eine kindgerechte Medizin.Frau Prof. Dr. Weber und ihr Team der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKGM sind sehr glücklich, diese hohen Anforderungen erneut zu erfüllen. "Uns ist es ein hohes Anliegen, den Kindern und Jugendlichen in unserer Klinik eine ausgezeichnete Versorgung anzubieten", erklärt Prof. Weber.Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Marburg bietet eine umfassende Versorgung von der Geburt bis ins Jugendalter an. Schwerpunkte sind die Betreuung von Frühgeborenen ab der 24. SSW, die Behandlung von Kindern mit Nierenerkrankungen sowie die Kindernotfallmedizin und intensivmedizinische Versorgung.Weitere Informationen:Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Marburg (https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_kjm/index.html)Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD) (https://ausgezeichnet-fuer-kinder.de/):Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) (https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.dePressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Thomas Steiner | Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 6421 58 - 68038 | thomas.steiner@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5856718