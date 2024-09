Boston (www.fondscheck.de) - Trotz der Marktturbulenzen im Kontext der Zinsanhebung durch die japanische Notenbank Anfang des Monats, war der August ein weiterer erfolgreicher Monat für den europäischen ETF-Markt, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Unterm Strich hätten Anleger 21,8 Milliarden US-Dollar in börsengehandelte Indexfonds investiert. Damit sei der August der vierte Monat in Folge mit monatlichen Zuflüssen über 20 Milliarden US-Dollar gewesen. ...

