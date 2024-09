© Foto: Unsplash



Ein in Hongkong notiertes Unternehmen hat nach einer Warnung der Hongkonger Börsenaufsicht mehr als 98 Prozent seines Aktienwertes verloren. Was ist da los?Die Aktie der Sanergy Group musste am Dienstag einen Kursverlust von satten 98,4 Prozent hinnehmen, nachdem die Hongkonger Börsenaufsicht eine Warnung vor dem Unternehmen ausgesprochen hatte. So warnte die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) Anleger in einer Erklärung, dass nur 26 Aktionäre 85,32 Prozent der Aktien der Sanergy Group besitzen, was bedeutet, dass die Aktie "selbst bei einer geringen Anzahl gehandelter Aktien erheblich schwanken" könnte. Die Ankündigung der SFC ließ den Sanergy-Aktienkurs massiv crashen. Die …