München (ots) -Die Gäste:Kevin Kühnert, SPD (Generalsekretär)Amira Mohamed Ali, BSW (Vorsitzende)Armin Laschet, CDU(ehemaliger Parteivorsitzender)Ulrich Wickert (Journalist und Schriftsteller)Melanie Amann (Spiegel)Lars Sänger (MDR)Wahlbeben in Sachsen und ThüringenIm Duell SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und die Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht Amira Mohamed Ali.CDU auf BündnissucheIm Gespräch der CDU-Politiker Armin Laschet.Es kommentieren: Der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel Melanie Amann und der MDR-Journalist und TV-Moderator Lars Sänger."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.