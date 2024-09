Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Am Donnerstag zeigte die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel gemischte Kursbewegungen. Nachdem der Anteilsschein zu Handelsbeginn bei 526,20 EUR in den Tag startete, sank er auf 524,80 EUR ab, bevor er sich etwas erholen konnte und letztendlich bei 526,80 EUR notierte - ein leichter Verlust von 0,1 Prozent. Derzeit liegt der Aktienkurs etwa 7,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 571,80 EUR, das am 09. April 2024 erreicht wurde. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Aktie am 05. Oktober 2023 einen Tiefststand von 226,50 EUR. Analysten erwarten für 2024 eine Dividende von 7,73 EUR pro Aktie, nach 5,70 EUR im Vorjahr. Die Prognosen für das Kursziel liegen bei durchschnittlich 609,63 EUR.

Nachhaltigkeitsinitiativen und Unternehmensvision

Rheinmetall verfolgt ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Bis 2035 plant der Düsseldorfer Technologiekonzern, CO2-Neutralität zu [...]

