Die Aktie von Ceotronics hat in den vergangenen Jahren viele Anleger überrascht. Wer früh dabei war, durfte sich über eine Verdopplung oder gar eine Vervielfachung freuen. Jetzt stehen erneut wichtige Weichen an. Eine neue Regierungskoalition will "Sicherheit stärken" und möchte Polizei und Bundeswehr mit frischen Mitteln ausstatten. Ceotronics hat gerade seine Umsatzprognose angehoben und lädt Ende April zum Investoren-Talk. Gleichzeitig trägt ein millionenschwerer Rahmenvertrag mit Rheinmetall zur weiteren Dynamik bei. Doch die Kursschwankungen bleiben hoch. Können die Zahlen das Auf und Ab stoppen und den Kurs stabilisieren?

Neue Sicherheit, neue Aufträge

Die Bundesregierung plant im Koalitionsvertrag massive Investitionen in Polizei und Bundeswehr. Das Ende jahrelanger Zurückhaltung ist besiegelt. Ceotronics-CEO Thomas Günther zeigte sich in einem Gespräch optimistisch. Er rechnet damit, dass die neuen Mittel direkt bei seinem Spezialisten für taktische Kommunikationssysteme ankommen. Bereits für das laufende Geschäftsjahr hat Ceotronics die Umsatzprognose von rund 50 auf 55 Millionen Euro hochgesetzt. Dieser Schritt befeuert die Fantasie vieler Investoren. Wer am heutigen Tag (23. April 2025) beim Investoren-Call dabei ist, erhält den ersten Ausblick auf die Zahlen und kann direkt Fragen an das Management stellen.



Großkooperation mit Rheinmetall als Booster

Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Partnerschaft mit Rheinmetall. Vor einem Jahr sicherte sich der Rüstungskonzern einen Rahmenvertrag über bis zu 400 Millionen Euro Umsatz für Sprechsysteme mit Gehörschutzfunktion. Ceotronics liefert wichtige Komponenten, die auch mit Gefechtshelmen kompatibel sind. Gemeinsam mit Partnern wie 3M entstehen robuste Lösungen für härteste Einsätze, ob beim Kampfflugzeugstart oder unter Wasser. Die Innovationskraft von Ceotronics überzeugt. Das Unternehmen hat sich inzwischen zu einem 100-Millionen-Euro-Betrieb entwickelt. Und weitere Investoren könnten folgen, wenn sie die Erfolgsgeschichte von Ceotronics lernen zu verstehen.





Charttechnik

An der Börse zeigt die Aktie zuletzt einen starken Breakout nach oben. Im Chart sieht es fast wie eine kleine Fahnenstange aus. Diese wurde teilweise schon schnell auskorrigiert. Immerhin dürften einige Investoren, die schon 2-3 Jahre dabei sind auf beachtlichen Gewinnen sitzen und auch mal diese mitnehmen. Nach diesem zuletzt massiven Anstieg liegt die Aktie seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Die Volatilität bleibt zur Zeit hoch. Das Mitte März generierte Mehrjahreshoch bei knapp 16,90 Euro ist jetzt die natürliche Widerstandslinie. Aktuell liegen wir mit dem auskorrigierten Kurs von 12,80 über 20 Prozent darunter. Charttechniker achten nun zunächst auf den Bereich um 12 bis 13 Euro. Gelingt hier ein fester Boden, könnte der Weg zu den alten Spitzen wieder frei sein. Fällt die Aktie jedoch unter 11,50 Euro, droht eine mögliche nochmalige Abwärtswelle in Richtung 10 Euro. Eine klare Trendlinie verläuft aktuell knapp oberhalb von 9,80 Euro. Wenn das Level hält, signalisiert dies Stärke und eröffnet spekulative Chancen nach oben.



Ceotronics Aktie ist interessant aber auch riskant

Die jüngsten Zahlen sind vielversprechend. Eine um fast 10 Prozent angehobene Umsatzprognose, gegenüber dem Vorjahr wäre das eine Umsatz-Steigerung von 86 Prozent, ein Rahmenvertrag mit Rheinmetall und die politische Rückenstärkung bilden eine solide Basis. Charttechnisch ist das Papier jedoch an einer Wegscheide. Kursziele um 17 Euro sind erreichbar, solange der Support bei 12 Euro hält. Fundamental bleibt Ceotronics ein Spezialist mit einem überschaubaren KGV von um die 20, aber gleichzeitig hohem Wachstumspotenzial. Risiken sind die aktuell starken Kursschwankung und die Abhängigkeit vom Verteidigungsmarkt.

Unsere Idee daher: Anleger können mit einer Teilposition einsteigen und ihr Risiko über einen Stopp knapp unter 11,50 Euro begrenzen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

