Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer zuvor deutlichen Erholung zum Wochenauftag Verluste verzeichnet. Der DAX gab am Montag um 0,3 Prozent auf 24.081,34 Punkte nach, der MDAX fiel 0,6 Prozent auf 31.282,97 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDAX stand noch deutlicher unter Druck. Er gab letztendlich 1,2 Prozent auf 17.194,55 Punkte nach.Die weitere Marktrichtung könnte maßgeblich von den am Dienstag erwarteten US-Inflationsdaten abhängen. Diese gelten als wichtiger Faktor für eine mögliche Zinssenkung
