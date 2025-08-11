Die Salzgitter AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen starken Umsatz- und Gewinneinbruch, der vor allem durch Verluste aus Derivatebewertungen und schwache Ergebnisse in Stahlerzeugung und -verarbeitung verursacht wurde. Während Technologie- und Handelssegmente positiv abschnitten, belasteten hohe Einmalaufwendungen und negative Markteffekte das Gesamtergebnis erheblich. Trotz interner Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung bleibt der Ausblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
