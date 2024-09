Aktueller Stand und Quartalsberichte

Die Aktie von Freenet zeigt derzeit leichte Schwankungen, ohne größere Bewegungen im deutschen Wertpapierhandel zu verzeichnen. Der letzte Kurs betrug 26,56 EUR, was einem marginalen Rückgang von 0,45 Prozent entspricht. Am 24. April 2024 erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR, während der 52-Wochen-Tiefstwert von 21,52 EUR am 28. September 2023 verzeichnet wurde. Damit liegt der aktuelle Kurs 2,62 Prozent unter dem Jahreshöchststand. Analysten prognostizieren eine Dividende von 1,84 EUR für 2024, nachdem im Vorjahr 1,77 EUR ausgezahlt wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,96 EUR.

Prognosen und Finanzkennzahlen

Am 7. August 2024 präsentierte Freenet die Finanzergebnisse des abgelaufenen Quartals, mit einem Gewinn je Aktie von 0,39 EUR. Dies stellt eine Steigerung gegenüber den 0,21 EUR des Vorjahresquartals dar. Der Umsatz sank allerdings um 11,56 Prozent auf 559 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Experten erwarten für das dritte Quartal 2024, dessen Ergebnisse am 7. November 2024 vorgestellt werden, eine beständige Performance. Analystenschätzungen für das gesamte Jahr 2024 gehen von einem Gewinn je Aktie von 2,30 EUR aus. Anleger verfolgen gespannt die Entwicklungen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

