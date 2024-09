Maurach am Achensee (ots) -



Die Leber spielt eine zentrale Rolle bei der Entgiftung und Stoffwechselregulation des Körpers. Studien haben ergeben, dass in Europa jede vierte Person zu einer nicht alkoholischen Fettleber neigt und diese Fettleber wiederum ist Ursache für Fettleibigkeit ist. Angesichts moderner Ernährungsgewohnheiten und Umweltfaktoren ist sie als Entgiftungsorgan oft besonders gefordert. Die Leberkur des Tiroler Kräuterhofs nutzt die Kraft spezieller Kräuter wie Mariendistel, Löwenzahn und Artischocke uvm, um die Leber in ihrer Funktion zu entgiften. Völlig neu ist, dass die Kur als Trinkkur eingenommen wird.



"Mit der Leberkur (https://www.tiroler-kraeuterhof.com/leberkur.html) möchten wir die natürlichen Entgiftungsprozesse des Körpers unterstützen", erklärt Mag. Gerhard Hammerle, Geschäftsführer des Tiroler Herstellers für Gesundheitsprodukte, neben dem Getränk empfehlen wir auch Basenbäder, Bitterstoffpulver und Leber Kapseln um einen ganzheitlichen und nachhaltigen Effekt zu erzielen.



Dass die Lebergesundheit ein großer Trend ist, bestätigen aktuelle Zahlen, so leidet jedes dritte übergewichtige Kind im deutschsprachigen Raum an einer Fettleber und globale Studiendaten von 2024 gehen davon aus, dass mehr als eine Milliarde Personen weltweit von Adipositas (Fettleibigkeit) betroffen sind.



