DJ Merck & Co erhält EU-Zulassung für weitere Keytruda-Krebstherapie

Von Don Nico Forbes

BRÜSSEL (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co kann sein Krebsmedikament Keytruda in einer weiteren Kombinationstherapie in der Europäischen Union anbieten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die EU Keytruda in Kombination mit dem Medikament Padcev als Erstlinien-Krebstherapie zugelassen. Es ist zur Behandlung von nicht resezierbarem oder metastasierendem Urothelkarzinom vorgesehen.

Keytruda ist nun für drei Indikationen von Blasenkrebs zugelassen und für 28 Indikationen insgesamt in der EU, so Merck weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2024 08:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.