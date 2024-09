Dreieich (ots) -VR-easyGiro online der VR Bank Dreieich-Offenbach eG gehört zu den letzten kostenlosen Online-GirokontenNur noch wenige Banken erheben keine Gebühren für ihr Online-Girokonto. Dazu gehört auch das Online-Girokonto VR-easyGiro online der VR Bank Dreieich-Offenbach eG. Das bestätigt Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe vom September 2024. Statt eine Grundgebühr für die Nutzung zu verlangen, setzt die Bank auf umfassenden Service und flexible Optionen. Das Besondere: Der Servicegedanke ist nicht an Bedingungen geknüpft.Einfach und unkompliziert"Ein Online-Girokonto sollte keine Mühe machen. Deshalb legen wir großen Wert auf Einfachheit. Wer sich dazu entschließt, Gebühren zu sparen, kann das kostenlose Online-Girokonto der VR Bank Dreieich-Offenbach eG (https://www.vrbanking.de/landingpage/kostenloses-online-girokonto-op-na.landingpage.html) jederzeit online eröffnen", erklärt Christian Mazzeo, Bereichsleiter Regionalmarkt der VR Bank in Neu-Isenburg. Möglich ist auch die Eröffnung in einer der Bank-Filialen der VR Bank, beispielsweise in Dreieich-Sprendlingen, Neu-Isenburg, Langen, Dietzenbach, Egelsbach, Offenbach-Bieber oder Eppertshausen. Dazu braucht der künftige Kontoinhaber lediglich ein gültiges Legitimationspapier und die Steuer-ID.Der Bereichsleiter weist außerdem auf den Online-Kontowechselservice (https://www.vrbanking.de/privatkunden/girokonten-kreditkarten/service/kontowechsel.html) der VR Bank Dreieich-Offenbach eG hin. "Finanzen müssen nicht kompliziert sein. Der Wechselservice braucht beispielsweise nur wenige Minuten." Bestehende Lastschriften, Daueraufträge oder regelmäßige Gutschriften werden einfach übernommen. Dazu bietet die VR Bank online einen Prozess an, der Zahlungspartner informiert. Anschließend sind mit der VR Banking App (https://www.vrbanking.de/banking-service/vr-bankingapp---mehr/vr-banking-app0.html) alle Möglichkeiten des mobilen Bankings in der Hosentasche dabei und können von überall und jederzeit erledigt werden.Mehr als ein KontoStiftung Warentest untersucht seit inzwischen mehr als 50 Jahren Gegenstände und Dienstleistungen im Sinne der Verbraucher. Sie vergleicht objektive Merkmale und informiert über Verhaltensoptionen. Die positive Bewertung des bedingungslos kostenlosen Online-Girokontos VR-easyGiro online ist für die VR Bank Dreieich-Offenbach eG damit eine objektive Bestätigung ihres bisherigen Serviceangebots. Ein vielfältiger Service, der schon bei der Kontoeröffnung beginnt. Denn ein Online-Girokonto kann natürlich auch als Gemeinschaftskonto eröffnet werden. Kostenlos inklusive sind girocards für alle Kontoinhaber. Ergänzen lässt sich das Konto optimal mit einer Kreditkarte. So ist auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel dabei.Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5856811