EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Cantourage Group SE verzeichnet im Zeitraum Januar bis August 2024 höhere Umsatzerlöse als im Gesamtjahr 2023



03.09.2024 / 14:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten. Cantourage Group SE verzeichnet im Zeitraum Januar bis August 2024 höhere Umsatzerlöse als im Gesamtjahr 2023 Umsatzerlöse im Zeitraum 01. Januar bis 30. August 2024 bei EUR 24,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 15,4 Mio.) - und damit höher als im gesamten Geschäftsjahr 2023

Umsatz im August 2024 auf EUR 4,9 Mio. angestiegen (Vorjahresmonat: EUR 1,7 Mio.); bisheriger Umsatzrekord auf Monatsbasis damit übertroffen

Umsatzsteigerung zwischen 60% und 80% für das Gesamtjahr 2024 gegenüber 2023 erwartet Berlin, 03. September 2024 - Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com ), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, hat im Zeitraum 01. Januar bis 30. August 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 24,9 Mio. verzeichnet. Dies entspricht einem Anstieg um 62 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Umsatzerlöse 01. Januar bis 30. August 2023: EUR 15,4 Mio.). Damit konnte Cantourage im bisherigen Jahresverlauf 2024 höhere Umsatzerlöse erzielen als im gesamten Geschäftsjahr 2023 (Umsatz Gesamtjahr 2023: EUR 23,6 Mio.). Cantourages starker Wachstumstrend - insbesondere seit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland im April 2024 - zeigt sich auch im Hinblick auf die monatsbasierte Entwicklung der Umsatzerlöse. Zuletzt konnte im August 2024 ein Umsatzwachstum von EUR 4,9 Mio. erreicht werden (Umsatz August 2023: EUR 1,7 Mio.). Damit wurde eine Steigerung um 188 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat sowie ein neuer Umsatzrekord auf Monatsbasis erreicht. Zuvor betrug der höchste Monatsumsatz der Firmengeschichte EUR 4,1 Mio. und wurde im Juni 2024 erzielt. Bis zum Jahresende 2024 geht Cantourage von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung aus. Aus diesem Grund wird für das Gesamtjahr 2024 ein Umsatz zwischen EUR 37 Mio. und EUR 43 Mio. prognostiziert. Über Cantourage Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt. Weitere Informationen: www.cantourage.com Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar. Pressekontakt Cantourage: Frederick Steudemann

Tel. +49 (0)30 4701 350 - 50

steudemann@cantourage.com



Ende der Insiderinformation



03.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com