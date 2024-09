Wien (www.fondscheck.de) - Die Flucht aus offenen Immobilienfonds hält an, so die Experten von "FONDS professionell".Mittlerweile stehe seit zwölf Monaten ein rotes Vorzeichen vor dem Nettomittelaufkommen - mit besorgniserregendem Trend, wie Zahlen des Analysehauses Barkow Consulting zeigen würden.Im Juli seien netto 729 Millionen Euro aus offenen Immobilien-Publikumsfonds abgeflossen. Brutto, also ohne Berücksichtigung von neu abgesetzten Anteilen, belaufe sich der Mittelabfluss sogar auf 1,1 Milliarden Euro. Das würden Zahlen des Analysehauses Barkow Consulting zeigen. ...

