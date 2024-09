EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Personalie

Die Amadeus Fire Group, führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen und Weiterbildung in Deutschland, freut sich, zum 1. November 2024 die Berufung von Monika Wiederhold als Vorstandsmitglied für den Weiterbildungsbereich bekanntzugeben. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und fundierten Expertise in der digitalen Transformation und strategischen Unternehmensentwicklung wird sie eine Schlüsselrolle für die Wachstumsstrategie des Unternehmens einnehmen. Monika Wiederhold bringt über zwei Jahrzehnte internationale Management-Erfahrung mit, darunter führende Positionen zunächst im Lufthansa-Konzern und seit 2017 bei der Amadeus IT Group S. A., einem global führenden Anbieter von IT-Lösungen der Reisebranche. Dort war sie in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Executive Vice President für Marketing & Digital Transformation. Ihre beeindruckende Karriere ist geprägt von umfassender Erfahrung in der Entwicklung und operativen Umsetzung von Wachstumsstrategien sowie der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als erfahrene Führungskraft zeichnet sie sich zudem durch ihre Fähigkeit aus, Teams zu inspirieren und zu motivieren. Monika Wiederhold freut sich sehr, ab November ihre breiten Erfahrungen zu Wachstumsstrategien und digitaler Transformation in der Amadeus Fire Group einzubringen: "Die Möglichkeit, das Unternehmen in strategischen und digitalen Märkten der Weiterbildung wachstumsorientiert weiterzuentwickeln, ist eine spannende Herausforderung." Robert von Wülfing, Vorstandsvorsitzender der Amadeus Fire Group, äußert sich begeistert über die Personalie: "Als neues Vorstandsmitglied ist Monika Wiederhold eine echte Bereicherung! Ihr umfangreiches Know-how und ihre strategische Denkweise werden uns entscheidend dabei unterstützen, die Entwicklungen im Bildungsmarkt aktiv mitzugestalten und unsere Marktposition weiter zu stärken." Christoph Groß, Aufsichtsratsvorsitzender der Amadeus Fire Group, unterstreicht: "Mit Monika Wiederhold haben wir eine exzellente Führungskraft gewonnen. Ihre umfassende Expertise und ihr Weitblick werden wesentlich dazu beitragen, die Amadeus Fire Group als führenden Anbieter im Bereich Weiterbildung und Personaldienstleistungen weiterzuentwickeln. Wir blicken mit großer Zuversicht auf die kommenden gemeinsamen Herausforderungen und Erfolge." Mit dem Beginn ihrer Tätigkeit am 1. November 2024 wird Frau Wiederhold eine zentrale Rolle in der Förderung des organischen und anorganischen Wachstums der Amadeus Fire Group übernehmen. Sie wird maßgeblich dazu beitragen, das einzigartige Service- und Produktportfolio, bestehend aus Personaldienstleistungen sowie Aus- und Weiterbildung, weiter auszubauen. Über die Amadeus Fire Group: Die Amadeus Fire Group ist ein kompetentes Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Personaldienstleistungen und Weiterbildung in Deutschland spezialisiert hat. Seit mehr als 35 Jahren ist die Amadeus Fire AG als erfahrener Partner in der Personalvermittlung, Zeitarbeit und im Interim Management bekannt und bietet erstklassige Lösungen für kaufmännische und IT-Positionen. Mit mehr als 20 Standorten in ganz Deutschland ist die Amadeus Fire AG ein zuverlässiger Partner für Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Accounting, Office, Financial Services und IT-Services. Neben diesen Personaldienstleistungen stellt die Amadeus Fire Group durch ihre Weiterbildungsinstitute - die Steuer-Fachschule Dr. Endriss, die GFN und das Comcave College - ein umfassendes Bildungsangebot bereit. Kaufmännische und IT-Kompetenzen werden deutschlandweit in Weiterbildungen und Umschulungen angeboten, sowohl für öffentlich geförderte Programme als auch für Privat- und Geschäftskunden. Die Amadeus Fire Group vereint ihre umfassende Erfahrung in den Personaldienstleistungen mit einem starken Weiterbildungsangebot und trägt somit aktiv zur Minderung des Fachkräftemangels bei, indem sie qualifizierte Fachkräfte ausbildet und bereitstellt.

