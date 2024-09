Die Aera Decision Cloud des Unternehmens erweist sich als bahnbrechende KI-Lösung für Marktführer und erschließt neuen Mehrwert für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre

Aera Technology, das Unternehmen für Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 für seine generative KI-gestützte Aera Decision Cloud-Plattform als Leader anerkannt wurde.

Die Aera Decision Cloud-Plattform des Unternehmens bietet einen umfassenden, kompatiblen, skalierbaren und zuverlässigen Ansatz für Decision Intelligence und wurde für ihre Fähigkeit ausgezeichnet, "Transparenz in die Schritte jeder Entscheidung zu bringen, von der Logik und den Regeln bis hin zu den Auswirkungen". IDC hob auch die integrierten Komponenten der Plattform hervor: Decision Data Model, Aera Cortex, Aera Skills und Aera Developer. Diese wurden entwickelt, um "Entscheidungsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, maschinelle Lernmodelle zu nutzen und zu erstellen und die Zusammenarbeit zwischen Dateningenieuren, Datenwissenschaftlern, Entwicklern und Entscheidungsträgern in Unternehmen zu verbessern."

IDC stellte ferner die folgenden Stärken von Aera heraus:

Eine robuste Plattform für die Automatisierung von Entscheidungslogik, die in mehrere Geschäftsanwendungen integriert werden kann und es Unternehmen ermöglicht, Betriebs- und Finanzdaten zur Unterstützung von Betriebsentscheidungen zu konsolidieren

Hohe Zufriedenheit der Kunden mit der Schulung, der Kundenbetreuung und dem kooperativen Ansatz bei der Entwicklung von Entscheidungslogik

Hochskalierbare SaaS-Plattform, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, Geschäftsregeln und Richtlinien anzuwenden, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen

Aera Decision Cloud wurde mit Blick auf die Benutzererfahrung und die Entscheidungsfindung entwickelt und deckt den gesamten Lebenszyklus der Entscheidungsfindung ab von der Dateneingabe über die Data Science-Modellierung bis hin zur Automatisierung und Rückführung in die Quellsysteme in einem kontinuierlichen Lernzyklus. Die Benutzer werden während des gesamten Entscheidungsprozesses durch eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, die Ausführung mit nur einem Klick, vollständige Automatisierung und Self-Service-Funktionen eingebunden.

Aera Decision Cloud versteht die Probleme, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, und liefert datengestützte Empfehlungen in Echtzeit, um diese Probleme lösen. Aera kann Entscheidungsträger auf notwendige Maßnahmen hinweisen (Human in the Loop) oder selbständig Maßnahmen ergreifen, wenn das Vertrauen in die Empfehlungen wächst (Human out of the Loop). Aera lernt aus jeder Entscheidung, um die Effektivität zukünftiger Entscheidungen zu verbessern.

Dies folgt auf ein beeindruckendes Jahr des Wachstums für Aera Technology. Das Unternehmen hat seinen Kundenstamm aus marktführenden, ikonischen Marken in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Automobil, Fertigung, Biowissenschaften, Technologie und Bildung erweitert. Außerdem weitet das Unternehmen die KI-Entscheidungsautomatisierung auf neue Branchen und Geschäftszweige aus.

"Das neue MarketScape von IDC unterstreicht den wachsenden Wert von Decision Intelligence im Unternehmen, und wir fühlen uns geehrt, als einer der führenden Anbieter in dieser Entwicklung genannt zu werden", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Die Zeit ist reif für Decision Intelligence, und alle Führungskräfte haben die Möglichkeit, diese erstaunliche Technologie zu nutzen, um den ultimativen Wettbewerbsvorteil in den Bereichen Talent, Service, Nachhaltigkeit und Rentabilität zu erzielen."

Wenn Sie mehr über die Führungsposition von Aera und die Möglichkeiten von Aera Decision Cloud erfahren möchten, laden Sie IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 herunter

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die Methodologie der Marktstudie basiert auf einer strengen Punktvergabe nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in Form einer einzigen grafischen Darstellung der Anbieterpositionen in einem bestimmten Marktsegment abgebildet. IDC MarketScape stellt ein klares Framework bereit, um einen aussagekräftigen Vergleich der Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern zu erstellen. Dieses Framework liefert Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence und ermöglicht es globalen Unternehmen, intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen. Seine Plattform für automatisierte KI-Entscheidungen, Aera Decision Cloud, lässt sich nahtlos mit vorhandenen Systemen und Datenquellen integrieren, um den Entscheidungsprozess präzise und schnell zu automatisieren und zu skalieren. Aera ist bekannt für seine bewährte, außergewöhnliche Leistung und Wertschöpfung und ist deshalb die vertraute Wahl von Marktführern in den Bereichen Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Industrie und Technologie. Durch die Zusammenarbeit mit Aera bauen Unternehmen nachhaltigere, intelligentere und effizientere Organisationen auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

