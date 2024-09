Sie zählen aktuell zu den besten deutschen Aktien. Aber auch auf Sicht von einigen Jahren schlagen sie die meisten Konkurrenten. Doch welche Aktie, die Allianz oder SAP, sollten Anleger sich jetzt am besten ins Depot legen? In den vergangenen 5 Jahren stieg die SAP-Aktie um 85 Prozent. Die Allianz lediglich um 42 Prozent. Doch Moment: Rechnet man die Dividende mit ein, so steht am Ende ein Gesamtertrag bei SAP von 102 Prozent und bei der Allianz ...

