An Rezessionssignalen herrscht aktuell kein Mangel. Nun hat sich mit der Zinsstrukturkurve das nächste Warnsignal für den Aktienmarkt ergeben.Schon seit vielen Monaten deuten Wirtschaftsdaten aus den USA auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hin. Einige Datenpunkte lassen sogar eine Rezession befürchten. Erst sorgte der Arbeitsmarkt für ein Rezessionssignal ... Im August sorgte die sogenannte Sahm-Regel für Turbulenzen. Das Auslösen dieser steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mini-Crash am 05. August. Die Regel besagt, dass ein Anstieg der Arbeitslosenquote (im Durchschnitt der letzten drei Monaten) um 0,5 Prozentpunkte über die mittlere Quote der vergangenen 12 …