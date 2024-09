Corpay, früher als FleetCor bekannt, ist ein Spezialist für Zahlungs- und Informationslösungen im Fuhrparkmanagement. Das Unternehmen bietet Kraftstoff- und Kreditkarten, virtuelle Karten zur Ausgabenverwaltung sowie Daten- und Analysetools an.



Dank seiner Größe kann Corpay günstige Preise mit Tankstellenbetreibern aushandeln, was Kunden an über 55.000 Tankstellen Kostenersparnisse ermöglicht. Das Geschäftsmodell ist diversifiziert: 50 % der Umsätze stammen aus dem klassischen Fuhrparkmanagement, 30 % aus Corporate Payments, 13 % aus Lodging und 6 % aus der Mautgebührenabwicklung. Trotz steigender Gewinne hat die Aktie in den letzten Jahren eine Konsolidierungsphase durchlaufen. [...]



