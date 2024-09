Genau die richtige Antwort. Nachdem Vorstand Attila Strauss Mitte Juni mit seinen Aktienverkäufen noch für erhebliche Unsicherheit gesorgt hat und den Kurs des M1 Kliniken-Papiers signifikant nach unten schickte, liefert der mittlerweile als Alleinvorstand agierende Strauss nicht nur starke Halbjahreszahlen, sondern gibt zusätzlich noch ein Update zu dem erstmals Mitte Februar kommunizierten Interesse von Private ... The post M1 Kliniken: Ideale Dosis Kurspower appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...