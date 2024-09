Kursbewegungen und Analystenprognosen

Die Schaeffler-Aktie erlebte neulich deutliche Schwankungen im XETRA-Handel. Während des Handelstags bewegte sich der Kurs zwischen 4,68 EUR und 4,75 EUR, mit zuletzt 109.769 gehandelten Aktien. Derzeit notiert die Aktie 43,11 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 6,78 EUR, das am 01.03.2024 erreicht wurde. Analysten erwarten für Schaeffler in diesem Jahr eine Dividende von 0,363 EUR je Aktie, im Vergleich zu 0,450 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 7,18 EUR pro Aktie, was auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

Jüngste Unternehmenskennzahlen

Am 06.08.2024 veröffentlichte Schaeffler die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,33 Prozent und belief sich auf 4,19 Mrd. EUR. Das Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 0,05 EUR, entsprechend den Vorjahreswerten. Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,838 EUR je Aktie. Die Präsentation der Q3 2024 Ergebniszahlen wird am 05.11.2024 erwartet. Investoren beobachten weiterhin die Performance, da die Aktie trotz kurzfristiger Rückschläge erheblicher Volatilität ausgesetzt ist.

