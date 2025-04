XRP Kurs Prognose: 17 oder 27 US-Dollar - Krypto-Experte wagt bullishe Ripple-Prognose

Wie geht es mit dem Kursverlauf von XRP in naher Zukunft weiter? Diese Frage stellen sich aktuell viele Ripple-Anleger, denn nach einem zwischenzeitlichen Kursanstieg am vergangenen Montag fiel der Preis in den gestrigen Abendstunden erneut unter die Marke von 2,30 US-Dollar und bleibt damit weiterhin in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Denn noch immer schafft es XRP nicht, aus der Konsolidierungsphase der letzten Wochen auszubrechen.

Langfristig könnte sich das jedoch ändern, denn der Krypto-Analyst EGRAG CRYPTO veröffentlichte eine neue Prognose für die kommenden Monate und Jahre. Sein Fazit: Die Ripple-Währung wird eine "MEGA" Preisexplosion erleben.

Prognose bis 2030: Welches Preisniveau erreicht XRP in den kommenden Jahren?

Wie stark die Kryptowährung in den kommenden Jahren ansteigen könnte, verrät der Krypto-Experte in seinem Tweet: Seiner Einschätzung nach ist es durchaus möglich, dass der Krypto-Markt ein stetiges Wachstum mit sich bringen wird. Dann sollte es sogar denkbar sein, dass über mehrere Jahre hinweg regelmäßig neue Allzeithochs für den XRP-Token auftauchen werden.

Genauer gesagt: Laut EGRAG CRYPTO sollten sich Investoren der Ripple-Währung darauf einstellen, dass bis 2030 schrittweise die Marken von 9,5 und 17 US-Dollar sowie sogar 27 US-Dollar überschritten werden. Bisher liegt das ATH (All Time High) allerdings laut CoinMarketCap bei 3,84 US-Dollar und wurde zuletzt im Januar 2018 erreicht. Damit stellen die oben genannten Zahlen äußerst bullishe Ziele in den kommenden Jahren dar.

XRP - Blue Ocean ($9.5 - $17 - $27)!



Yes, it's that simple! A big green MEGA candle is on the way! My timeline has been mentioned countless times.



Right now, we're swimming with the sharks, and remember, sharks can't be tamed. You either kill them, or they'll eat you… pic.twitter.com/WyMAwFsxWe - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 29, 2025

Wie realistisch sind diese Zahlen also? Der XRP-Token lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 2,23 US-Dollar. Um einen Preis von 9,5 US-Dollar zu erreichen, müsste der Preis also Stand heute um mehr als das Vierfache ansteigen. Die Marktkapitalisierung der Ripple-Währung liegt aktuell bei über 130 Milliarden US-Dollar. Innerhalb der nächsten Monate müssten also über 400 Milliarden US-Dollar in das Projekt fließen, um einen Token-Preis von 9,5 US-Dollar zu erreichen. Bis 2030 müssten sogar über 1,4 Billionen US-Dollar in den XRP-Token fließen. Beide Ziele klingen zumindest kurz- bis mittelfristig betrachtet eher unwahrscheinlich.

Allerdings konnte bereits ein signifikanter Kursanstieg ab vergangenem November beobachtet werden: Nachdem der XRP-Preis lange bei 0,50 US-Dollar lag, stieg er zwischenzeitlich sogar auf 3,40 US-Dollar an.

Es ist also niemals einfach, den Markt umfassend zu verstehen beziehungsweise das perfekte Timing für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen zu erwischen. Gerade deshalb liegen seit einiger Zeit KI-Agenten wie Mind of Pepe voll im Trend, denn die künstlichen Intelligenzen unterstützen nachhaltig beim Finden und Analysieren von Informationen.

Was bietet der KI-Agent Mind of Pepe wirklich?

Gerade wenn es darum geht, das Sentiment in Bezug auf den XRP-Token oder andere Kryptowährungen zu verstehen, können moderne KI-Agenten hilfreich sein. Schließlich überprüfen diese vollkommen autonom die verschiedenen Communitys, Influencer sowie die sozialen Medien, um so Informationen zu sammeln und diese in Echtzeit zu analysieren.

Mind of Pepe kann außerdem in Verbindung mit Web3-Anwendungen wie dApps oder gar per Blockchain-Integration eingesetzt werden. Gleichzeitig setzt auf die Nutzung der "Schwarmintelligenz" und hilft dann dabei, neue Strategien zu entwickeln oder bereits vorhandene zu verbessern.

Erfahre alles zum jungen Mind of Pepe Projekt!

Der Vorverkauf des nativen MIND-Tokens läuft bereits seit einiger Zeit und konnte erste Erfolge feiern: Über 8,5 Millionen US-Dollar wurden bereits als Startkapital gesammelt und der nächste Meilenstein ist in greifbarer Nähe. Dies dürfte auch auf den derzeit fixen Preis zurückzuführen sein, der bei 0,0037515 US-Dollar liegt.

Wer darüber hinaus ein Interesse daran hat, den MIND-Token noch vor dem offiziellen Launch zu staken, wird sich freuen. Denn ein erstes Staking-Programm ist bereits aktiv und bietet eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 267 Prozent. So lässt sich ein erstes passives Einkommen erzielen, bevor der Mind of Pepe Coin offiziell am Markt gehandelt werden kann.

Investiere noch heute in den MIND-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.