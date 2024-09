© Foto: Unsplash



Die Aktienmärkte haben sich im August von einem Crash erholt und den Monat mit Gewinnen abgeschlossen. Nun droht historisch gesehen ein schlechter Monat.Der S&P 500 legte um 1,9 Prozent, der Dow Jones um 1,5 Prozent und der Nasdaq um 0,2 Prozent im achten Monat des Jahres zu. Ein Bericht über die persönlichen Konsumausgaben im Juli, der den Erwartungen entsprach, kurbelte die Kursgewinne der großen US-Indizes zum Monatsende nochmal an. Dies verstärkt die Erwartungen, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 18. September die Zinsen senken könnte. Dennoch kursieren weiter Konjunktursorgen an den Märkten, die eine September-Korrektur wahrscheinlich erscheinen lassen. Tipp aus der …