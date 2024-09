Tallinn (ots) -Estland, ein kleines Land mit großen Ideen, hat sich als Pionier und Innovationszentrum der maritimen Industrie etabliert und setzt neue Maßstäbe in der Schifffahrt. Dank seiner strategischen Lage im Ostseeraum, modernster Hafeninfrastrukturen und einer hochdigitalisierten Wirtschaft bietet Estland ideale Voraussetzungen für die maritime Branche. Von Schiffsreparaturen bis hin zu fortschrittlichen Retrofit-Projekten entwickelt Estland umweltfreundliche Konzepte, die den Anforderungen der globalen Schifffahrt gerecht werden. Auf der SMM-Messe 2024 in Hamburg wird Estland seine technologische Innovationskraft unter Beweis stellen, die nicht nur die langjährigen Beziehungen zu Deutschland stärkt, sondern das Land auch als wichtigen Partner für zukunftsorientierte Lösungen positioniert.Partnerschaften für eine nachhaltige Zukunft: Trade Estonia auf der SMM 2024Vom 03. bis 06. September wird Trade Estonia auf der SMM 2024 gemeinsam mit zahlreichen führenden Unternehmen zeigen, wie Innovation, Nachhaltigkeit und Technologie die Zukunft der Schifffahrt prägen. Von der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien bis zur Digitalisierung von Konstruktions- und Geschäftsprozessen trägt Estland entscheidend dazu bei, die modernen Anforderungen der Schifffahrtsbranche zu erfüllen und internationale Umweltziele zu erreichen.Innovative Lösungen aus EstlandAuf der SMM 2024 werden unter anderem folgende estnische Unternehmen ihre fortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen vorstellen:- SRC Group verfügt über umfassende Expertise in EPCI-Reparaturen, Nachrüstungen und Schiffsumbauten, oft unter engen Fristen und in abgelegenen Gebieten. Mit Standorten in Europa und einem Vertriebsbüro in den USA bietet SRC weltweit flexible, technisch anspruchsvolle Lösungen. Ein Highlight ist die Methanol-Superstorage-Lösung, die als wegweisende Antwort auf die Herausforderungen zukunftsfähiger Treibstoffe gilt. Für deutsche Unternehmen ist SRC ein zuverlässiger Partner, der komplexe Projekte effizient und umweltverantwortlich umsetzt.- ShoreLink hat bedeutende Erfolge erzielt, insbesondere durch die Bereitstellung fortschrittlicher Ausrüstung für Landstrominstallationen in Europa und die Erweiterung des Angebots im RoRo- und RoPax-Segment. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in der Gestaltung und Produktion von Kabelmanagementsystemen für verschiedene Schiffstypen. In Zukunft will ShoreLink eine zentrale Rolle beim grünen Wandel in Hafenbereichen spielen und die Nachhaltigkeit in der maritimen Industrie fördern.- EST Flag - Estonia Transport Administration bietet deutschen Unternehmen digitale Lösungen für eine effiziente Interaktion mit staatlichen Stellen, darunter Steuervergünstigungen wie Tonnagesteuer und Seemannsschemen. 2023 wurde die Abteilung für maritime Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit gegründet, um die EST-Flag-Initiative zu unterstützen. Diese Abteilung koordiniert Kommunikation, Marketing, staatliche Beihilfen und maritime IT-Systeme. Zukünftig soll die Zusammenarbeit mit deutschen Reedern intensiviert werden, um mehr Schiffe unter estnischer Flagge zu registrieren und das maritime Wachstum international zu fördern.Weitere estnische Unternehmen, die ebenfalls auf der Messe vertreten sein werden, sind:Adretec Estland -Schlüsselfertige Lösung für In-situ-Laserauftragschweißen.Estonian Marine and Manufacturing Initiative - Vertrauenswürdiges Netzwerk zur Entwicklung nachhaltiger und hochwertiger Lösungen.ProForce Industry - Bereitstellung zertifizierter, qualifizierter Arbeitskräfte für komplexe maritime Projekte in ganz Europa.Pentamet - Die Hauptprodukte von Pentamet sind Metall- und Gewebekompensatoren.VARCUS Solutions - Entwicklung der AEGIR - XR Plattform für eine absolut sichere und kostengünstige Personalausbildung in der maritimen Industrie.Marmi Futerno, - Ihr zuverlässiger Partner für Steinprodukte.Insta Globe Engineering - Industriedienstleister für elektrotechnische Installationen und Inbetriebnahmen in der Schiffbau- und Marineindustrie.Maria - Ein Digitales Mahnmal für den KlimaschutzUm die Dringlichkeit des Klimaschutzes zu betonen, wurde Maria, ein 1996 in der Ostsee gefangener Atlantischer Stör, posthum digitalisiert und in einer 3D-Projektion dargestellt. Diese 2,9 Meter lange und 136 Kilogramm schwere Überlebende der Dinosaurierzeit, symbolisierte die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft und setzt so ein starkes Zeichen für den Schutz unseres Planeten. Die Projektion war am 2. September an der Wand der Elbarkaden in Hamburg zum Auftakt der SMM 2024 zu sehen.Die SMM 2024 in Hamburg ist die ideale Gelegenheit, um bestehende Partnerschaften zwischen Estland und Deutschland zu stärken und neue Verbindungen auf dem deutschen sowie internationalen Markt zu knüpfen. Von innovativen Lösungen für grüne Schifffahrt bis hin zu hochspezialisierten maritimen Dienstleistungen - Estland zeigt, wie die Zukunft der maritimen Branche aussehen wird.Hier geht es zum Video der Projektion (https://www.dropbox.com/scl/fi/esflnhdosy8k2ai1drvej/EIS_Maritime_projection_1920x1200_preview.mp4?rlkey=ef4v8wsvxkmlzrapdoqvkmvhe&e=3&st=aew1r3b8&dl=0)Über Trade EstoniaAls staatliche Organisation unterstützt Trade Estonia estnische Unternehmen dabei, sich auf internationalen Märkten zu etablieren. Mit Fokus auf Zukunftstechnologien und Pioniersprojekten ermöglicht Trade Estonia estnischen Unternehmen den Zugang zu Marktanalysen, Marketingstrategien und schafft die Voraussetzungen dafür, dass sie global erfolgreich agieren können. Trade Estonia fördert dabei nicht nur die Erschließung neuer Geschäftsfelder und den Aufbau strategischer Partnerschaften, sondern erleichtert auch den Zugang zu internationalen Netzwerken und trägt so zur globalen Wettbewerbsfähigkeit der estnischen Unternehmen bei.Pressekontakt:PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHJosefien KleverlaanE-Mail: jkleverlaan@punkt-pr.deAmtsgericht Hamburg, HRB 47 706Geschäftsführung: Siegmund Kolthoff, Benjamin KolthoffUst.-IdNr.: DE118591845Original-Content von: Trade Estonia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176099/5856986