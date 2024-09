© Foto: ARK Invest



Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat eine Kaufempfehlung für die Aktie von Unity Software ausgesprochen. Die hat auch Cathie Wood in ihren Portfolios.Mit ihrem Einstieg unmittelbar vor den Quartalszahlen hatte sich Star-Investorin Cathie Wood im Februar ordentlich die Finger an der Aktie von Unity Software verbrannt. Das Unternehmen konnte die Erwartungen nicht erfüllen, die Anteile brachen daraufhin ein. Bis zuletzt blieb das Börsenjahr 2024 für den Software-Spezialisten von Verlusten geprägt. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie 57 Prozent an Wert verloren. Nach der Änderung des Geschäftsmodells wandten sich sowohl enttäuschte Entwickler als auch Investoren von dem Unternehmen ab. …