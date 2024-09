WIF Preisexplosion? Diese 3 Gründe sprechen dafür

Spätestens seit der Hochphase im März ist DogWifhat ein bekannter Name unter den Kryptowährungen geworden. Mit seinen enormen Preisanstiegen innerhalb von wenigen Monaten zeigte er einen parabolischen Anstieg aufgrund seiner Viralität und konnte sich somit unter die Top 50 der größten Kryptowährungen hocharbeiten. Aktuell notiert der Token bei 1,6 US-Dollar, was einen Anstieg von rund 10 Prozent zum Vortag zeigt. Im Langzeitvergleich hat der Coin jedoch über 65 Prozent von seinem Allzeithoch im März verloren, was die Frage aufwirft, ob er noch das Potenzial für eine weitere Preisexplosion bietet. Dafür gibt es mehrere mögliche Ursachen, wobei die drei wichtigsten im folgenden Bericht aufgezeigt werden.

1. Wal-Akkumulationen

Besonders auffällig für diesen Meme-Coin sind die enormen Akkumulationen durch Großinvestoren. In der vergangenen Woche wurden einige Wal-Transaktionen festgestellt, bei denen der günstige Preis der Kryptowährung genutzt wurde, um weitere Token anzusammeln.

Der mittlerweile größte Inhaber von WIF hat sich kürzlich 1,4 Millionen USDC von Kamino geliehen und kurz darauf 1 Million USDC ausgegeben, um 643.832 WIF zu 1,55 US-Dollar zu kaufen. Dieser Wal hält derzeit 28,66 Millionen WIF im Wert von 46,40 Millionen US-Dollar und hat damit einen Gewinn von etwa 65 Millionen US-Dollar erzielt. Schon am 25. August gab derselbe Wal 1,54 Millionen USDC aus, um 800.556 WIF zu 1,92 US-Dollar zu erwerben. Zuvor, am 23. August, zahlte er 21,9 Millionen WIF (35,48 Millionen US-Dollar) bei Kamino ein und lieh sich 3,24 Millionen USDC, wobei er mit 2,7 Millionen USDC 1,8 Millionen WIF kaufte.

Ein weiterer Großinvestor hat in den letzten vier Tagen 9,57 Millionen WIF-Token im Wert von 13,59 Millionen US-Dollar gekauft. Dies zeigt ein enormes Interesse von Großinvestoren, was als bullisches Signal für eine Währung eingestuft werden kann.

2. Viralität, Jugend, Stärke

Der Coin bringt eine erhebliche virale Stärke ins Projekt ein. Mit einer breiten Community von knapp 100.000 Mitgliedern auf X sowie durch die außerordentlichen Ergebnisse Ende 2023 bzw. Anfang 2024 glauben viele Anleger an das Potenzial des Coins.

Wolf of meme street pic.twitter.com/25K2gXNS2I - Haliey Welch (@HalieyWelchX) August 30, 2024

Auch wenn er bereits eine Milliardenbewertung erreicht hat, ist noch immer viel Luft im Vergleich zu anderen Memecoins seiner Kategorie. Beispielsweise hat der älteste Memecoin $DOGE fast das Zehnfache an Marktkapitalisierung, obwohl er keinen technischen Vorteil gegenüber WIF bietet. Eher das Gegenteil: Durch die junge und schnelle Solana-Blockchain bietet sich ein optimaler Nährboden für eine weitere Verbreitung dieser Kryptowährung. Auch die Viralität hat keinesfalls abgenommen, und viele Experten erwarten einen Anstieg des Tokens in Richtung der 10-US-Dollar-Marke.

3. Chartmuster und technische Analyse

Seit über einem Monat zeigt der WIF-Preis eine Stabilisierung um die 1,65-US-Dollar-Marke und bewegt sich seitlich. Diese scheinbar langweilige Kursbewegung deutet mittelfristig oft auf einen Ausbruch hin. Aus einer breiteren Perspektive zeigt sich, dass der Kurs in den beiden konvergierenden Trendlinien des fallenden Keilmusters schwingt. Mit diesem langfristigen Abwärtstrend könnte sich bei Zuspitzung des Keils ein Ausbruch nach oben ergeben, was den Kurs auf den Wert von 2,9 US-Dollar oder höher ansteigen lassen könnte.

Technische Faktoren, Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogwifhat/price-prediction/

Auch die technische Analyse der Datenplattform CoinCodex zeigt ein ähnliches Bild für den Token: "Laut unserer aktuellen Dogwifhat-Kursprognose wird der Preis von Dogwifhat voraussichtlich um 225,45 Prozent steigen und bis zum 3. Oktober 2024 einen Wert von 5,14 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung neutral, während der Fear & Greed Index einen Wert von 26 (Angst) zeigt. Dogwifhat verzeichnete in den letzten 30 Tagen 14 von 30 (47 Prozent) grünen Tagen mit einer Preisvolatilität von 10,12 Prozent. Basierend auf der Dogwifhat-Prognose ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Dogwifhat zu kaufen."

Diese Aussichten könnten für Analysten vielversprechend sein, wobei sich viele Meme-Coin-Trader aktuell auf die Möglichkeiten rund um den Base Dawgz Token fokussieren. Mit dem Start des Coins nach seinem erfolgreichen ICO erwarten viele Experten eine sehr volatile Startphase am morgigen Mittwoch.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.