DJ Qiagen erhöht Volumen der Wandelschuldverschreibungen auf 500 Mio USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen will mehr Wandelschuldverschreibungen am Markt unterbringen als am Morgen angekündigt. Das Volumen sei auf 500 von 450 Millionen US-Dollar erhöht worden, teilte der DAX-Konzern mit. Der Kupon wurde auf 2,5 Prozent pro Jahr festgelegt.

Der anfängliche Wandlungspreis wird bei einem Aufschlag von 44 Prozent auf den Referenzaktienkurs liegen, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 3. September, entspricht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2024 11:24 ET (15:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.