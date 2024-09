DJ Aktien Schweiz leichter - Partners Group stürzen ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Negative Vorzeichen haben am Dienstag am schweizerischen Aktienmarkt dominiert. Der Druck auf die Kurse verstärkte sich am Nachmittag, als die US-Börsen mit deutlichen Kursgewinnen aus dem langen Feiertagswochenende zurückkehrten. Enttäuschende US-Konjunkturdaten dämpften die Kauflaune an der Wall Street. Der ISM-Index fiel schwächer aus als erwartet, seine Preis- und Beschäftigungskomponenten sprachen eher gegen Zinssenkungen der US-Notenbank, wie es hieß.

Heimische Konjunkturdaten fanden dagegen kaum Beachtung. Die Verbraucherpreise in der Schweiz waren im August auf Jahressicht etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts fiel im zweiten Quartal etwas geringer aus als angenommen.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 12.348 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,46 (zuvor: 12,03) Millionen Aktien.

Angeführt wurde die Liste der Verlierer von Partners Group, deren Kurs um 9,2 Prozent absackte. Die Geschäftszahlen des Private-Equity-Unternehmens zum ersten Halbjahr wurden negativ aufgenommen. Die Analysten von Jefferies verwiesen vor allem auf das EBIT, das die Konsensschätzung verfehlt habe.

Gut kamen dagegen die Halbjahreszahlen des Versicherers Swiss Life an, auch wenn einige Beobachter bemängelten, dass das Unternehmen keinen Aktienrückkauf ankündigte. Die Aktie rückte um 1,1 Prozent vor. Die beiden anderen Versicherer im SMI, Swiss Re und Zurich, gewannen 1,1 und 0,1 Prozent.

Novartis verbilligten sich um 1,3 Prozent nach der Abstufung auf "Hold" von "Buy" durch Jefferies.

Unter den Nebenwerten hielten sich Schindler (+0,2%) besser als der breite Markt. Die Analysten von Bernstein hatten die Aktie des Lift- und Rolltreppen-Herstellers auf "Outperform" von "Marketperform" hochgestuft.

Technologiewerte folgten ihren weltweiten Pendants nach unten. Händler sprachen von wachsenden Zweifeln am KI-getriebenen Wachstum der Branche. Unter den Nebenwerten fielen Ams um 6,1 Prozent. Logitech (-0,1%) im SMI hielten sich am Tag vor der Hauptversammlung vergleichsweise gut.

