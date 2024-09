Der langjährige Chef von Berenberg und des Bankenverbands (BdB), Hans-Walter Peters, warnt vor einem wirtschaftlichen Einbruch. "Jetzt haben wir plötzlich das Problem, dass die Konjunktur, insbesondere in Deutschland, richtig kollabiert und die Wirtschaft kaum eine Perspektive hat," sagte er im PLATOW-Interview. "Ich bin entsetzt, wie schlecht die Stimmung ist. Die Unternehmen sehen im Augenblick keine Perspektive für eine Erholung der Wirtschaft." Sie hätten Wettbewerbsprobleme auf der Kostenseite und Arbeitskräftethemen. Außerdem gehe die Nachfrage in den wichtigen Märkten USA und China zurück. "Ich habe die große Sorge, dass unsere Industrie in einen neuen Negativtrend läuft - und das können wir hier in Deutschland ganz bestimmt nicht gebrauchen." Deutschland sei immer der wirtschaftliche Anker in Europa gewesen. "Wenn Deutschland diese Position nicht wieder einnimmt, ist das für ganz Europa schlecht." Peters, ...

