Wien, 3. September 2024 IMMOFINANZ: Vorstandsmandat von Pavel Mechura verlängert Die IMMOFINANZ verlängert das Vorstandsmandat von Pavel Mechura bis zum 30. April 2027. Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ hat das Vorstandsmandat von Pavel Mechura mit Wirksamkeit ab 28. August 2024 vorzeitig bis zum 30. April 2027 verlängert. Der Vorstand setzt sich damit unverändert aus Radka Doehring und Pavel Mechura zusammen. Pavel Mechura ist seit 16. Juni 2023 Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ. "Pavel Mechura ist ein erstklassiger Manager mit langjähriger Expertise im Finanz- und Immobilienbereich. Gemeinsam mit Radka Doehring zeichnet er seit seinem Amtsantritt für die erfolgreiche Entwicklung der IMMOFINANZ Group verantwortlich. Die vorzeitige Verlängerung des Vorstandsmandats schafft nun die Voraussetzung, diesen Weg konsequent weiterzugehen", erläutert Miroslava Greštiaková, Aufsichtsratsvorsitzende der IMMOFINANZ. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hält mehr als 50% der Aktien der S IMMO und konsolidiert diese Gesellschaft vollständig. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 8,2 Mrd., das sich auf rund 490 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

