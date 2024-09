Brett-Konkurrent wird in 1 Tag gelistet, letzte Chance nach 3,2 Mio. $

Der Vorverkauf eines der gefährlichsten Konkurrenten für den Base-Memecoin-Marktführer Brett hat erfolgreich mehr als 3,2 Mio. USD eingeworben und befindet sich nun in der finalen Phase. Fortan verbleiben weniger als 24 Stunden, um sich die Coins noch im Vorverkaufsangebot vor der ersten Listung für 0,008582 USD zu sichern.

Denn bereits am Mittwoch um 18 Uhr MEZ wird der $DAWGZ-Coin erstmalig an den Kryptobörsen eingeführt und könnte dann stark steigen. Im Vergleich zu Brett handelt es sich bei Base Dawgz noch um einen günstig bewerteten Coin, der seine Reise noch vor sich hat.

Er möchte zum führenden Hunde- und Shiba-Inu-Memecoin der Base Chain werden, wie es bei anderen Netzwerken wie Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, TON und auch Dogecoin mit seiner eigenen Layer-1 zu sehen ist. An der Spitze jeder von ihnen findet sich mindestens ein Memetoken dieser Art und diese Nischen haben von den Anlegern die höchsten Bewertungen erhalten.

Im Vergleich zu Brett kommt Base Dawgz mit 8,453 Mrd. $DAWGZ sogar noch auf etwas weniger Coins als Brett mit 10 Mrd. Coin, aber ungefähr gleich viel. Dieser erreichte auf seinem Allzeithoch einen Preis von bis zu 0,1939 USD und eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,9 Mrd. USD. Sollte der attraktiver aufgestellte $DAWGZ dies wiederholen, würden sich 1.000 USD in USD 1,60 Mio. USD verwandeln.

Dafür ist allerdings ein möglichst früher Einstieg empfehlenswert, da die Memecoins schnell und stark steigen können. Daher bietet der Vorverkauf von Base Dawgz nun eine hervorragende Gelegenheit, um sich noch ein Ticket für die wilde Fahrt Richtung Mond zu reservieren.

Bullische Faktoren für Bitcoin akkumulieren sich im vierten Quartal

Die explosiven Entwicklungen von Memecoins wie Brett kommen manchmal sehr spontan. Er wurde zwar erst im Februar gestartet, konnte jedoch innerhalb von nur einem Monat schon eine Marktkapitalisierung in Höhe von 714,60 Mio. USD erzielen. Weitere zwei Monate später waren es bereits 1,80 Mrd. USD.

Die beeindruckende Entwicklung von Brett ist auf die florierende Base Chain und auf das große Interesse an den Memecoins in diesem Jahr zurückzuführen. Derzeit hat sich temporär jedoch das Sentiment etwas gewandelt und so warten die Investoren auf die nächsten Katalysatoren, von denen einige bevorstehen.

Zu diesen zählen etwa das vergangene Halving, die Krypto-ETFs und die gestiegene Akzeptanz. Neu hinzu kommen die erwartete Zinssenkung im September von der Fed, die US-Wahl Anfang November und die Jahresendrally. Historisch waren zudem der Oktober und der November einige der besten Monate von Bitcoin im saisonalen Vergleich.

All diese Faktoren deuten auf ein äußert bullisches Umfeld in den kommenden Monaten hin. Sofern Bitcoin steigt, wirkt sich dies anschließend wiederum günstig auf die Altcoins und danach auf die Memecoins aus, welche gewöhnlich das Ende eines Bullenmarktes kennzeichnen.

Noch befinden wir uns laut dem Altcoin-Season-Index in der Bitcoin-Saison und deshalb können viele Altcoins und Memetoken noch günstig erworben werden. Nun werden das Research und die Auswahl für Anleger besonders wichtig, um optimal vom nächsten Bullenmarkt zu profitieren.

Mit Base Dawgz wird all denjenigen eine zweite Chance geboten, welche Brett verpasst haben, um frühzeitig in den nächsten aufstrebenden Memecoin der florierenden Base Chain zu investieren. Somit kann man sich ein Ticket für einen potenziellen Millionengewinn sichern.

Mit Base Dawgz nicht nächsten Brett verpassen

Immer wieder schaffen es Investoren mit Kryptowährungen zu Millionären zu werden. Dies ist auch ein Grund für ihren magischen Charme. Betrachtet man einmal die Daten von Henley & Partners, so ist die Anzahl der Bitcoin-Millionäre im Jahr 2024 wiederum 111 % im Vorjahresvergleich gestiegen. Im selben Zeitraum nahmen die durch Kryptowährungen insgesamt um 95 % zu.

Aber auch die mit Kryptowährungen zu Centi-Millionären gewordenen Investoren konnten in einem vergleichbaren Maße zunehmen. Sogar die Anzahl der Bitcoin-Milliardäre wurde um 83 % und die der Krypto-Milliardäre um 27 % erhöht.

Ein Grund für diesen Reichtum dürfte in diesem Jahr der Memecoin-Superzyklus gewesen sein, wobei nahezu täglich neue Berichte von Tradern mit Millionengewinnen innerhalb weniger Stunden erschienen sind.

Krypto-Wohlstandsbericht 2024 | Quelle: Henley & Partners

Angesichts der stärkeren Kursrückgänge könnte man glauben, dass die Memecoins hohe Verluste erlitten haben. Dennoch stehen selbst nach diesen die besten von ihnen deutlich im Plus. So hätte man noch immer mit Dogwifhat ein Kursplus von 727,87 %, mit Pepe von 448,96 % und mit Brett von 8.219,08 % erzielen können.

Viele Investoren haben in Memecoins einen Schlüssel erkannt, mit welchem sie mit teilweise sehr niedrigen Beträgen schnell reich werden können. Angesichts des nächsten Superzyklus könnten sie Anlegern wieder beeindruckende Gewinne einbringen.

Brett hat nun schon eine sehr hohe Bewertung erzielt und er kann seine Marktkapitalisierung nicht ins Unendliche steigern. Stattdessen bietet Base Dawgz in dieser Hinsicht eine deutlich größere Chance auf höhere Kursgewinne. Somit könnte mit ihm wahrscheinlicher ein Gewinn von 100x erzielt werden.

Derzeit werden die $DAWGZ-Coins im Vergleich zu Brett und anderen Top-Memetoken noch sehr günstig angeboten. Angesichts des Multi-Chain-Modell könnte er sogar eine noch höhere Bewertung erreichen. Dann könnten sich viele ärgern, dass sie sich nicht früher für $DAWGZ entschieden haben.

Vorverkaufsende und erste Listung in weniger als 24 Stunden

Die Chance für das Vorverkaufsangebot von Base Dawgz ist bald vorüber, sodass dies jetzt die letzte Gelegenheit für Anleger ist, um sich für den Überflieger mit seinem Wingsuit zu entscheiden.

Für die Teilnahme am Vorverkauf öffnet man die Website von Base Dawgz und verbindet danach eine persönliche Wallet, wie Best Wallet, mit dieser. Danach lassen sich je nach Wahl der Blockchain unterschiedliche Kryptowährungen in den $DAWGZ-Coin umtauschen. Dies sind: Base (ETH, USDC), Ethereum (ETH, USDT), Solana (SOL), BSC (BNB, USDT) und Avalanche (AVAX).

Sicherheitshalber hat das Team von Base Dawgz den Smart Contract von dem Web3-Sicherheitsunternehmen Solid Proof gründlich überprüfen lassen. Bei diesem Audit konnten keine größeren Probleme erkannt werden.

Bis zur ersten Listung können Sie sich über X und Telegram über Base Dawgz auf dem Laufenden halten und mit der Community interagieren.

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.