Neuer CEO der mymuesli AG kommt von Katjes Greenfood

Düsseldorf/Passau, 03.09.2024 Katjes Greenfood stockt Beteiligung an der mymuesli AG auf 56% auf

Tobias Bachmüller künftig Vorsitzender in ausgewogen besetztem Aufsichtsrat

Katjes Greenfood entsendet neuen Vorstandsvorsitzenden & CEO Dr. Jesko Thron Katjes Greenfood hat seine Anteile an der mymuesli AG aufgestockt und hält nun mit rund 56% die Mehrheit am Unternehmen. mymuesli, 2007 von drei Studenten gegründet, zählt heute als Marktführer für Bio-Müslis zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Als Pionier für Lebensmittel-Individualisierung, der es seinen Kund:Innen ermöglicht, ihre individuellen Wünsche aus über 80 Bio-Zutaten zusammenzustellen, stärkt Katjes Greenfood seine strategische Position als Go-to Investor für innovative und nachhaltige Lebensmittelkonzepte. Mit der Entsendung von Dr. Jesko Thron (bisheriger Geschäftsführer und CMO von Katjes Greenfood) als neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO unterstreicht die Katjes Gruppe ihr besonderes Engagement und Vertrauen in mymuesli. Gleiches gilt auch für die Gründer, die ebenfalls weiter in mymuesli investieren und die restlichen rund 44% der Aktien an dem Unternehmen halten sowie den Aufsichtsrat unter Vorsitz von Tobias Bachmüller künftig ausgewogen mit dem neuen Investor besetzen. "Mit der erfolgreichen Zusammenarbeit in den letzten knapp anderthalb Jahren und dem gemeinsamen Verständnis der zentralen Wachstumstreiber bei mymuesli war die Aufstockung unserer Anteile und die Übernahme der Mehrheit der nächste logische Schritt. Mit der Marketing-, Vertriebs- und Produktionsexpertise der Katjes Gruppe können wir mymuesli als Mehrheitseigentümer auf die nächste Stufe heben und das Geschäft erfolgreich vorantreiben", so Marius Rodert, CFO von Katjes Greenfood. "Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass Katjes Greenfood die mymuesli-DNA von Grund auf versteht und wir uns als ausgewiesenen Markenmacher für die Zukunft keinen besseren Investor wünschen könnten", erläutert Philipp Kraiss, Co-Founder von mymuesli. "Das ist kein Exit, sondern ein wichtiger Meilenstein der mymuesli-Geschichte" ergänzt Mitgründer Hubertus Bessau.

E-Mail: presse@mymuesli.com Über Katjes Greenfood Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de Über mymuesli MY WAY. MY MUESLI. Müsli, dass zu Dir und Deinen persönlichen Wünschen und Vorlieben passt. Mit der Idee startete mymuesli 2007. Als Pionier für individualisierbare Bio-Lebensmittel steht das Passauer Unternehmen heute mit seiner Multi-Channel-Strategie und Food-Customization für ein facettenreiches, hochwertiges Bio-Sortiment an Frühstückscerealien und ergänzende Produkte wie Healthy Snacks und Bio-Blatttees. Das vielfach ausgezeichnete Food-Unternehmen wurde 2007 gegründet und bietet seine Produkte heute in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich an. www.mymuesli.com

