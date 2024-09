© Foto: pixabay



Unter den besten Aktienmärkten der Welt kommt gleich nach Indien und Ägypten ein europäischer, der von den meisten Anlegern noch übersehen wird. Dabei könnte sich seine Outperformance fortsetzen.Kaum ein Anleger denkt an den rumänischen Aktienmarkt, wenn es darum geht, wo derzeit die höchsten Gewinne eingefahren werden. Dabei weist der BET-Index der Bukarester Börse mit Blick auf die vergangenen 12 Monate die beste Entwicklung in Europa auf. Sogar weltweit gibt es mit dem Merval in Argentinien und dem EGX 30 in Ägypten unter den 80 wichtigsten Leitindizes nur zwei, die das rumänische Börsenbarometer über diesen Zeitraum hinter sich lassen. Im Verlauf eines Jahres hat der BET-Index rund 37 …