The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.09.2024

ISIN Name

DE000DFK0P66 DZ BANK IS.C339 22/26

BE0002651322 BIOCARTIS GR 19/27 CV

CA68828L1004 OSINO RESOURCES CORP. ON

DE000A37FTP4 OHB AG O.N. Z.VERK.

IE00B6TQLL84 ISHSIII-EM BOND EO DIS

NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10

US2107511030 CONTAINER STORE GR.DL-,01

US25271C2017 DIAMOND O.D. INC. DL-,01

US90372UAR59 UKRAINE 21/31 144A

US903724AT98 UKRAINE 2028 144A

US903724AU61 UKRAINE 2029 144A

US903724BM37 UKRAINE 2034 144A

US903724BV36 UKRAINE 2030 144A

US903724BY74 UKRAINE 20/35 144A

XS1303921487 UKRAINE 15/25 REGS

XS1303925041 UKRAINE 15/26 REGS

XS1303925470 UKRAINE 15/27 REGS

XS1303926528 UKRAINE 15/28 REGS

XS1303927179 UKRAINE 15/29 REGS

XS1577952952 UKRAINE 17/34 REGS

XS1902171757 UKRAINE 18/30 REGS

XS2010028699 UKRAINE 21/31 REGS

XS2010030836 UKRAINE 20/35 REGS

XS2010033186 UKRAINE 20/32 144A

XS2010033343 UKRAINE 20/32 REGS

XS2015264778 UKRAINE 19/28 REGS

XS2015265072 UKRAINE 19/28 144A

