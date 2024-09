© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo



Dividendenaktien stehen bei Anlegern aktuell hoch im Kurs. In diesen drei Werten mit besonders hoher Qualität liegen jetzt auch technische Kaufsignale vor.Alternativen zu Dividenden gesucht: Zinswende treibt Dividendenaktien an Dividendenaktien erfreuen sich am Markt aktuell großer Beliebtheit. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Viele Value-Titel sind inmitten der Begeisterung um Künstliche Intelligenz und Technologie-Aktien in Vergessenheit geraten und weisen deshalb noch moderate Bewertungen auf. Gleichzeitig müssen sich ausschüttungs- und Cashflow-orientierte Anleger und Investoren in Erwartung der unmittelbar bevorstehenden Zinswende der US-Notenbank nach neuen Anlagevehikeln …